"Sería tonto compararme con él": Rodolfo Cota se rinde ante Keylor Navas previo al América vs Pumas

Se rinde ante el tico. Rodolfo Cota, portero de America, se deshizo en elogios hacia Keylor Navas, arquero de Pumas y quien será su rival este sábado. Además de mencionar que “sería tonto compararse con él”, el guardameta mexicano señaló que será una gran experiencia compartir cancha con él. Asimismo, destacó lo hecho por Universidad Nacional este semestre y el trabajo de Efraín Juárez en el banquillo.

Previo al Clásico Capitalino de este sábado, Cota habló sobre el duelo particular que tendrá en la portería. De un lado, Rodolfo atajará su primer juego ante Pumas con la camiseta de las Águilas. Por otra parte, está un arquero con experiencia en equipos como Real Madrid, París Saint Germain, además de ganar en tres ocasiones la UEFA Champions League.

Rodolfo Cota, en el banquillo de América | GINA SÁNCHEZ

Duelo de categoría

Con todo esto, Cota dijo que no se va a comparar con Navas, pues la trayectoria de uno y otro es muy distinta. Aún así, confirmó que será lindo compartir el terreno de juego con un arquero de su categoría. De igual manera, Rodolfo le mandó un mensaje al portero costarricense tras su renovación con Pumas, la cual dijo que es merecida por lo mostrado estos meses en Liga MX.

No me voy a comparar con Keylor, todos sabemos su trayectoria y sería tonto compararme con él. Tiene mi mayor respeto, lo que me ha tocado es solamente saludarlo al final del último partido que nos enfrentamos en casa y una vez en selecciones en Costa Rica, pero nada más eso. Será un lindo partido y enfrentar a jugadores extranjeros con la calidad y recorrido de Keylor obviamente sí es lindo poder compartirlo. No sé si sea un premio para él, pero tiene una renovación que habla de que ha caído muy bien en su club y es más que merecido

Keylor Navas con la directiva en la presentación oficial de su nuevo contrato | X: @PumasMX

Pumas, un rival siempre incómodo

Sobre lo que conlleva jugar este Clásico Capitalino y la rivalidad que existe, dijo que no hay favorito para este duelo. Aunque Pumas esté por encima en la Tabla General, para Cota eso no es un factor a la hora de enfrentar este tipo de encuentros con una rivalidad como la que existe entre América y Universidad Nacional.

Yo creo que no importa más allá de la posición ni la situación de cada equipo de los que se ve. Por más que ellos pasen por un buen momento, eso ya está de más decirlo. No sólo por que mañana sea el Clásico, pero nos hemos dado cuenta en la tabla que los que van últimos le pueden complicar a los que van arriba. Es futbol, hay que jugar el partido, darle la seriedad que merece, más si es un Clásico, todos en el club saben lo que significa y así debemos salir a enfrentarlo más allá de si ellos están bien o mal. Si ellos fueran últimos, diría lo mismo. Ellos saben y la tienen clara que es un Clásico y se juega mucho más de tres puntos

Rodolfo Cota se queda con la titularidad ante la lesión de Malagón | MexSport

De igual manera, Cota habló sobre el polémico festejo de Efraín Juárez el partido anterior cuando Pumas empató con Cruz Azul. El portero del América aseguró que debido a las circunstancias, la celebración no la vio mal, pues al empatar contra un candidato al título, como locales y con un jugador menos, es para festejarse. Incluso aseguró que si las Águilas hubieran estado en esa situación, también celebrarían con esa intensidad.