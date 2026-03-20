Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?

El Club Universidad Nacional se enfrentará al CF América en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El encuentro está programado para el sábado 21 de marzo de 2026 a las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Este Clásico Capitalino promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada, enfrentando a dos de los equipos más populares de México en un escenario histórico para el futbol mexicano.

Los Pumas de la UNAM ocupan actualmente la quinta posición en la tabla con 20 puntos tras 11 jornadas disputadas, mostrando un buen rendimiento ofensivo con 20 goles anotados, aunque han recibido 12 tantos. Por su parte, las Águilas del América se encuentran en el séptimo puesto con 17 puntos en el mismo número de partidos, destacando por su solidez defensiva con solo 10 goles encajados, aunque su producción ofensiva ha sido menor con 13 anotaciones. Este encuentro es crucial para ambos equipos en su lucha por asegurar un lugar en la liguilla, ya que una victoria de los universitarios les permitiría consolidarse en zona de clasificación directa, mientras que el América podría acercarse a los puestos de privilegio si consigue los tres puntos.

Guillermo Martínez le dio el triunfo a Pumas ante Necaxa en la Jornada 10 del Clausura 2026 | IMAGO7

Los Pumas llegan a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, sumando dos victorias, dos empates y una derrota. En su partido más reciente igualaron 2:2 ante Cruz Azul (15.03.2026), previamente vencieron 0:1 a Necaxa como visitantes (07.03.2026), cayeron 2:3 frente a Toluca (04.03.2026), empataron 1:1 con Tijuana (28.02.2026) y lograron una contundente victoria por 2:0 ante Monterrey (22.02.2026).

Por su parte, el América llega con mejor forma reciente, habiendo conseguido tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Las Águilas vienen de empatar 1:1 con Philadelphia Union en la Liga de Campeones de la CONCACAF (19.03.2026), derrotaron 2:0 a Mazatlán FC (16.03.2026), vencieron 0:1 a Philadelphia Union en el partido de ida (10.03.2026), ganaron 1:2 a Querétaro FC (07.03.2026) y sufrieron una derrota 1:2 ante FC Juárez (05.03.2026).

AMÉRICA VS PHILADELPHIA UNION | MEXSPORT

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente al América, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. En su encuentro más reciente, disputado el 28 de septiembre de 2025, las Águilas golearon 4:1 a los Pumas en el Ciudad de los Deportes. Anteriormente, el 23 de febrero de 2025, el América también se impuso por 0:2 en el Olímpico Universitario. Sin embargo, los universitarios consiguieron victorias en dos de los tres duelos previos: un 0:1 como visitantes el 30 de septiembre de 2024 y un 2:1 en casa el 21 de abril de 2024. El otro encuentro terminó con victoria americanista por 1:0 el 1 de octubre de 2023. Este historial muestra la intensidad y rivalidad de este clásico capitalino, donde ambos equipos suelen ofrecer partidos muy disputados.

Adalberto Carrasquilla se ha consolidado como la figura principal de los Pumas en esta temporada. El mediocampista panameño ha sido fundamental en la creación de juego del equipo universitario, destacando por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con precisión. Su visión de juego y habilidad para conectar la defensa con el ataque ha sido clave en el buen momento ofensivo que vive el equipo, que ha anotado 20 goles en 11 partidos. Por parte del América, Alejandro Zendejas se ha convertido en el pilar de la ofensiva americanista. El estadounidense ha mostrado un gran equilibrio entre defensa y ataque.

Pumas se enfrentará a América en la Jornada 12 | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Pumas vs América?