Erick Sánchez reconoce mal momento de América pese a clasificación en Concacaf

América sufrió ante Philadelphia Union en el partido correspondiente a los Octavos de FInal de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde los dirigidos por Jardine tuvieron que luchar por mantener el empate en el Estadio Ciudad de los Deportes, un partido que debió ser relativamente sencillo para los locales, pero la realidad fue otra. Por ese motivo, Erick Sánchez salió a hablar con los medios y tiró una dura autocrítica.

Contentos, mas no conformes

El jugador del América mostró su felicidad por haber concretado el pase a la siguiente ronda, donde se enfrentarán al Nashville en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Pero también mostró que, a pesar del resultado, no se debió sufrir como se padeció a lo largo del partido.

Jugadores de América tras eliminar a Philadelphia en la Concachampions | MEXSPORT

Hasta mencionó que hay muchas cosas que corregir, tanto en lo individual como en lo grupal.

Estamos contentos por el pase, mas no conformes por el trabajo que hicimos hoy; creo que somos autocríticos y somos conscientes. Lo hablábamos: hay cosas que cada quien tiene que corregir en grupo, individualmente

Octavos de Final Vuelta América vs Philadelphia Unión I MEXSPORT

Enfocados para el Clásico del sábado

Ya siendo autocrítico y sabiendo que hay mucho de lo que hay que ocuparse en la semana, Sánchez también reconoció que hay que trabajar para darle la vuelta lo más rápido posible y estar 100% enfocados para el partido ante Pumas del fin de semana.

Estamos tranquilos por el pase, contentos, pero a lo mejor, siendo autocríticos, no era la forma, estando en casa, de sufrir. Pero bueno, somos conscientes de ello —el míster ya nos lo dijo— y ahora tenemos que darle la vuelta para enfrentar el clásico el sábado, siendo autocríticos con todo lo que se puede mejorar.

Sebastián Cáceres, Rodrigo Dourado y Patricio Salas celebrando el gol del América I MEXSPORT

Partidos de extrema importancia para las Águilas