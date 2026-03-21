Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡A lo Cuau! Pumas propina derrota al América en la Sub-21 con burla incluida a Cuauhtémoc Blanco

Pumas celebran triunfo sobre el América l X:PumasMXCantera
Ramiro Pérez Vásquez 17:51 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El único tanto corrió a cuenta de Santiago López quien desató festejo icónico

En la antesala del Clásico Capitalino de la Liga MX, las fuerzas básicas se llevaron los reflectores, donde los Pumas Sub-21 se impusieron 1-0 sobre CF América en un duelo disputado en la Cancha 1 de la Cantera en donde el festejo fue lo que más llamó la atención,

Rápidamente encontró recompensa en el marcador para los locales. Apenas al minuto 9, el delantero Santiago López aprovechó una oportunidad dentro del área para definir y poner en ventaja a los auriazules.

¿Se burlaron de Cuauhtémoc Blanco?

Más allá del resultado, el momento que acaparó la atención se dio tras el gol de Santiago López. El atacante celebró emulando el icónico festejo de Cuauhtémoc Blanco, colocándose con una rodilla en el césped, la otra en cuclillas, un brazo extendido y el otro pegado al pecho.

El gesto no pasó desapercibido, especialmente por tratarse de una celebración histórica asociada al máximo ídolo americanista, lo que añadió un toque de picante al triunfo universitario en territorio auriazul previo al choque de primera división.

Festejo de Santiago López l X:PumasMXCantera

Ya no se movió el marcador 

El tanto tempranero marcó el rumbo del partido, obligando al América a adelantar líneas en busca del empate. Sin embargo, la defensa de Pumas se mostró ordenada y supo contener los intentos ofensivos de las Águilas, que carecieron de contundencia en los metros finales.

Pumas Sub-21 l X:PumasMXCantera

A lo largo del primer tiempo, los universitarios mantuvieron el control del juego, administrando la ventaja y generando algunas aproximaciones adicionales. América, por su parte, intentó reaccionar con jugadas por las bandas, pero sin lograr inquietar de forma clara al guardameta rival.

Para la segunda mitad, el trámite se volvió más disputado en el mediocampo, con ambos equipos peleando cada balón. Pumas apostó por el orden táctico, mientras que América buscó alternativas ofensivas que nunca terminaron por concretarse en el marcador.

Pumas se impone al América l X:PumasMXCantera

Con este resultado, Pumas Sub-21 llega con confianza al entorno del Clásico Capitalino, mientras que América deberá ajustar detalles en sus categorías inferiores. El triunfo y el peculiar festejo dejaron claro que la rivalidad entre ambos clubes se vive con la misma intensidad desde las bases.

Últimos videos
Lo Último
18:32 ¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
18:27 ¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
18:08 Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
18:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
18:00 Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
17:52 ¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings
17:51 ¡A lo Cuau! Pumas propina derrota al América en la Sub-21 con burla incluida a Cuauhtémoc Blanco
17:41 ¿Dónde ver Santos vs. Puebla? Fecha, hora y transmisión de la Jornada 12 de la Liga MX
17:35 Metro CDMX busca hogar para perros rescatados de las vías: así puedes adoptarlos
17:27 Pietrasanta revela secretos de su etapa junto a Javier Alarcón en Televisa
Tendencia
1
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
2
Futbol Hasta el cielo: Raúl Jiménez anota penal con el Fulham y se lo dedica a su padre
3
Futbol ¡Final tenso! Karen Díaz negó saludo a Larcamón al terminar el Mazatlán vs Cruz Azul
4
Futbol Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino
5
Futbol Memo Ochoa lanza emotivo mensaje tras volver a convocatoria de la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
Te recomendamos
¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
Futbol
21/03/2026
¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
Empelotados
21/03/2026
¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
Futbol
21/03/2026
Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
Basquetbol
21/03/2026
¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
Otros Deportes
21/03/2026
Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings
NFL
21/03/2026
¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings