¡A lo Cuau! Pumas propina derrota al América en la Sub-21 con burla incluida a Cuauhtémoc Blanco

En la antesala del Clásico Capitalino de la Liga MX, las fuerzas básicas se llevaron los reflectores, donde los Pumas Sub-21 se impusieron 1-0 sobre CF América en un duelo disputado en la Cancha 1 de la Cantera en donde el festejo fue lo que más llamó la atención,

Rápidamente encontró recompensa en el marcador para los locales. Apenas al minuto 9, el delantero Santiago López aprovechó una oportunidad dentro del área para definir y poner en ventaja a los auriazules.

¿Se burlaron de Cuauhtémoc Blanco?

Más allá del resultado, el momento que acaparó la atención se dio tras el gol de Santiago López. El atacante celebró emulando el icónico festejo de Cuauhtémoc Blanco, colocándose con una rodilla en el césped, la otra en cuclillas, un brazo extendido y el otro pegado al pecho.

El gesto no pasó desapercibido, especialmente por tratarse de una celebración histórica asociada al máximo ídolo americanista, lo que añadió un toque de picante al triunfo universitario en territorio auriazul previo al choque de primera división.

Festejo de Santiago López l X:PumasMXCantera

Ya no se movió el marcador

El tanto tempranero marcó el rumbo del partido, obligando al América a adelantar líneas en busca del empate. Sin embargo, la defensa de Pumas se mostró ordenada y supo contener los intentos ofensivos de las Águilas, que carecieron de contundencia en los metros finales.

Pumas Sub-21 l X:PumasMXCantera

A lo largo del primer tiempo, los universitarios mantuvieron el control del juego, administrando la ventaja y generando algunas aproximaciones adicionales. América, por su parte, intentó reaccionar con jugadas por las bandas, pero sin lograr inquietar de forma clara al guardameta rival.

Para la segunda mitad, el trámite se volvió más disputado en el mediocampo, con ambos equipos peleando cada balón. Pumas apostó por el orden táctico, mientras que América buscó alternativas ofensivas que nunca terminaron por concretarse en el marcador.

Pumas se impone al América l X:PumasMXCantera