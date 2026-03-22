¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular

Desde que André Jardine colocó en la portería del América a Rodolfo Cota por la lesión de Luis Ángel Malagón, el mexicano ha mantenido a las Águilas invictas con buenas actuaciones tanto en Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde solo ha concedido dos goles en cuatro partidos.

El mexicano exportero de las Chivas ha jugado un papel fundamental con el América ante una baja tan sensible como la de Malagón; con sus actuaciones, Cota hace soñar al americanismo.

La primera verdadera prueba de fuego para Cota

Rodolfo Cota ha sido importante en los partidos ante Philadelphia Union, Querétaro y Mazatlán, donde solo ha concedido 4 goles, sumando atajadas y momentos donde fue clave para evitar la caída de su equipo. Pero la verdadera prueba del mexicano llega este sábado, cuando el América visite a Pumas en Ciudad Universitaria en una edición más del Clásico Capitalino.

Erick Sánchez en el partido América vs. Philadelphia Union l MexSport

Los Universitarios llegan en gran forma, con solo una derrota en 11 fechas transcurridas en la Liga MX; el equipo de Efraín Juárez es uno de los equipos que mejor ofensiva tiene, con sus 3 delanteros centros aportando anotaciones para las aspiraciones de los auriazules.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7

Con todo eso en juego, Rodolfo Cota asumirá su primer desafío considerable desde que es portero titular de las Águilas.

Rodolfo Cota l IMAGO7

La estadística favorece… pero no garantiza nada

Aunque Ciudad Universitaria suele ser una plaza desafiante, el América ha sabido competir en sus visitas recientes a Pumas. Las Águilas solo han perdido cinco partidos visitando a Pumas en los últimos 20 años. Una estadística contundente a favor de los de Coapa.

Paul Aguilar y Luis Quintana disputan el balón en un América vs Pumas | IMAGO 7

Además, el conjunto azulcrema suele crecerse en este tipo de partidos, donde la presión y el ambiente juegan un papel fundamental.

Sin embargo, el contexto actual presenta un reto distinto: Pumas llega en mejor momento colectivo, mientras que América no pasa por su mejor momento futbolístico, además de enfrentar bajas sensibles, la portería, una de ellas.