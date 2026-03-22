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Futbol

¡Capital auriazul! Pumas vence a América agónicamente con polémico penalti

Robert Morales y Uriel Antuna en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 23:19 - 21 marzo 2026
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Robert Morales anotó el único gol de la noche en el Estadio Olímpico Universitario

El Clásico Capitalino fue para Pumas. Con gol de penalti de Robert Morales en los últimos minutos, Universidad Nacional sumó tres unidades vitales en el camino con un resultado de 1-0 ante América.

¿Cómo fue la victoria de Pumas ante América?

Fueron contadas ocasiones claras de los equipos para abrir el marcador, y el dominio fue repartido, especialmente en la primera mitad que ambos tuvieron el manejo del balón.

Robert Morales, de Pumas, en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7

Fue el conjunto universitario el que tuvo la iniciativa de ir al ataque desde los primeros minutos, por vía de Robert Morales, quien se escapó por el área rival y mandó el balón apenas por un lado del arco defendido por Rodolfo Cota

La oportunidad más cercana fue para Pumas, con una habilitación por parte de Guillermo Martínez con la cabeza, la cual recibió Juninho, sin embargo, su definición fue con dirección al poste.

América fue insistente con los disparos desde lejana distancia, pero Keylor Navas estuvo atento para quedarse con esos balones. El recién renovado fue ovacionado por la afición en cada acción.

Keylor Navas, de Pumas, en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7

Afición impulsa a Pumas 

La afición respondió de forma positiva al abarrotar el Estadio Olímpico Universitario y hacerlo vibrar cuando el encuentro más trabado estaba, no obstante, también demostró su inconformidad por el poco o nulo espectáculo brindado. 

Fue en los últimos minutos que Pumas consiguió un penalti que Robert Morales se encargó de convertir para hacer explotar el Olímpico Universitario, escenario que ha vivido muchas alegrías durante el torneo.

Golpe de autoridad por parte del conjunto universitario. Con el triunfo ante su máximo rival, se prepara para enfrentar otro gran desafío, el cual será ante el líder del torneo, Chivas. La motivación está de su lado, además de vencer al América, también festejan la renovación de su figura, Keylor Navas.

Christian Borja y Rodrigo Dourado, de América, reclamando al árbitro César Arturo Ramos en el partido ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7
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