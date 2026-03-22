¡A nada del portazo! Afición de Pumas se desespera previo al Clásico Capitalino

Minutos antes del arranque del Clásico Capitalino entre Universidad Nacional y América, se registró caos en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario debido a problemas en el acceso de los aficionados. La alta expectativa por el partido y la confianza de la afición auriazul provocaron una gran concentración de personas que terminó por desbordar la logística de ingreso.

El conflicto comenzó cuando personal de seguridad del inmueble solicitó apoyo de la Policía Montada para redirigir a los asistentes hacia una sola puerta. Esta decisión generó un cuello de botella que derivó en aglomeraciones peligrosas, con cientos de aficionados intentando ingresar al mismo tiempo.

Recibimiento de La Rebel a Pumas, previo al duelo ante América en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Aglomeraciones y riesgos en los accesos de CU

La medida de concentrar el flujo en un solo punto provocó un "embudo" en las puertas del estadio. La situación no solo ralentizó el acceso, sino que incrementó el riesgo para los asistentes debido al amontonamiento masivo que se fue intensificando con el paso de los minutos.

Testigos señalaron que, lejos de agilizar la entrada, la estrategia complicó aún más la movilidad en la zona. La acumulación de personas generó momentos de tensión, ya que algunos aficionados quedaron atrapados entre la multitud sin poder avanzar con facilidad hacia el interior del inmueble.

Recibimiento de La Rebel a Pumas, previo al duelo ante América en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo se vivió el ambiente dentro del estadio?

Pese a los problemas en el ingreso, las gradas del Estadio Olímpico Universitario lucieron un lleno espectacular. La mayoría de los asistentes acudieron para apoyar a Pumas, creando un ambiente vibrante en uno de los partidos más esperados del torneo.

Por su parte, la afición del América también tuvo presencia, aunque en menor cantidad. Su grupo principal fue ubicado en la Cabecera Sur, con medidas de seguridad adicionales que incluyeron la separación de zonas cercanas como el Pebetero y el Palomar para evitar cualquier tipo de conflicto.

El operativo de seguridad dentro del estadio buscó mantener el orden entre ambas aficiones, especialmente en un partido de alta rivalidad. La división de espacios fue clave para reducir riesgos y garantizar el desarrollo del encuentro sin incidentes mayores en las tribunas.