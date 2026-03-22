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Futbol

Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”

Robert Morales, de Pumas, en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:39 - 22 marzo 2026
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El delantero de Pumas fue el héroe del Clásico Capitalino y no ocultó su emoción tras darle el triunfo a los universitarios

Robert Morales habló con TUDN al final del partido, donde fue el hombre de la noche en Ciudad Universitaria. Su anotación ante América no solo significó el triunfo para Pumas, también se convirtió en uno de los momentos más importantes de su etapa en México.

Se nos pudo dar el gol al final y por eso muy contento… es uno de los goles más importantes desde que llegué

El grupo sabía lo que estaba en juego

Morales también reveló lo que se vivió al interior del vestidor antes del partido, dejando claro que el equipo tenía presente la importancia del duelo.

En el grupo siempre se habla de lo difícil que será cada partido, más como este, porque los clásicos… los clásicos se ganan

Además, destacó el buen momento colectivo del equipo: “El grupo va por buen camino y estamos haciendo buen trabajo”.

Robert Morales celebrando su gol ante el América | MexSport

La confianza, clave en su crecimiento

El delantero paraguayo atraviesa un momento positivo, algo que él mismo atribuye a la continuidad que ha tenido en el equipo.

Es la confianza; ganarme más minutos me hizo sentir muy cómodo, muy feliz desde que llegué, por cómo me recibió el equipo y el cuerpo técnico

Esa regularidad ha sido fundamental para que Morales se convierta en una pieza cada vez más importante dentro del esquema universitario.

Robert Morales y Uriel Antuna en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7

Pumas apunta alto en la Liga MX

Finalmente, el atacante dejó claro que el objetivo del equipo no es menor, recordando la exigencia que representa vestir la camiseta auriazul.

Todos sabemos lo que es Pumas; Pumas siempre va por grandes cosas. Tenemos un maravilloso grupo para pelear de la mejor manera en la liga
Pumas celebrando su victoria ante el América | MexSport
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