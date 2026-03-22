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Futbol

¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino

César Arturo Ramos, árbitro central del Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:35 - 22 marzo 2026
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Los jugadores azulcremas reclamaron a César Arturo Ramos un posible penalti al final del encuentro

América se fue con las manos vacías del Estadio Olímpico Universitario tras caer 1-0 ante Universidad Nacional en una nueva edición del Clásico Capitalino. El equipo dirigido por André Jardine dejó una actuación discreta y volvió a generar dudas sobre su capacidad para competir ante rivales directos en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas no lograron imponer condiciones en un partido cerrado, donde las oportunidades fueron escasas. A pesar de mantener lapsos de posesión, el conjunto azulcrema careció de claridad en el último tercio y no pudo romper la defensa universitaria en los momentos clave del encuentro.

Christian Borja y Rodrigo Dourado, de América, reclamando al árbitro César Arturo Ramos en el partido ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Polémica arbitral marca el cierre del partido

En los minutos finales, América tuvo la posibilidad de cambiar el rumbo del partido con una jugada que generó fuerte polémica. Un centro al área en busca de Vinicius Lima terminó impactando en el brazo del defensor de Pumas, Tony Leone, lo que desató los reclamos inmediatos de los jugadores azulcremas.

Las repeticiones mostraron que el balón golpeó el brazo del zaguero, quien además parecía ampliar el volumen de su cuerpo. Sin embargo, ni el árbitro central ni el VAR consideraron necesario revisar la jugada, lo que dejó sin oportunidad al América de pelear por un penalti que pudo significar el empate.

¿Qué dejó la derrota del América en CU?

El resultado evidenció las dificultades del América para generar peligro claro. Durante gran parte del partido, el equipo apostó por disparos de media y larga distancia, pero se encontró con un sólido Keylor Navas, quien respondió con seguridad en cada intervención.

En contraste, Pumas fue más incisivo desde el inicio, generando las ocasiones más claras del encuentro. Robert Morales avisó temprano con una jugada individual que pasó cerca del arco defendido por Rodolfo Cota, mientras que otras aproximaciones pusieron en alerta a la zaga azulcrema.

Robert Morales, de Pumas, en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7

El trámite del partido fue equilibrado, especialmente en la primera mitad, con ambos equipos disputando la posesión del balón sin lograr abrir el marcador. No obstante, la falta de contundencia del América terminó pesando en el desarrollo del encuentro.

El golpe definitivo llegó en los últimos minutos, cuando Robert Morales convirtió desde el punto penal para darle la victoria a Pumas. El tanto sentenció el Clásico Capitalino y dejó al América sin respuesta en el cierre del partido.

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