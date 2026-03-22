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Futbol

Efraín Juárez tras vencer al América: “Significa mucho, son partidos que no se pueden perder”

Efraín Juárez celebrando el triunfo contra el América con la afición universitaria | MexSport
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 01:15 - 22 marzo 2026
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El entrenador auriazul se mostró satisfecho con su equipo tras el triunfo

Pumas dio un golpe de autoridad al vencer al América en la Jornada 12 del Clausura 2026 con un marcador de 1-0, gracias a la anotación de Robert Morales por la vía del penalti sobre los últimos minutos. Efraín Juárez vivió con intensidad el triunfo, pues, más allá de los tres puntos, es quedarse con el orgullo. 

¿Qué dijo Efraín Juárez tras vencer al América?

Juárez señaló que estos partidos no se pueden perder, pues es una rivalidad histórica, la cual ha vivido tanto en Pumas como en América como futbolista. Además, el entrenador destacó que su equipo ya superó los puntos del torneo pasado.

Lo que significa para nosotros el clásico. Yo lo he vivido en las dos instituciones. He tenido esa fortuna y sé lo que se piensa del otro lado cuando se viene Pumas y por las consecuencias de haber estado de ese lado.

Son partidos que no se pueden perder. La realidad es que vamos por buen camino. Falta mucho. El objetivo es claro. El primer objetivo que tenemos es tratar de calificar. Superamos los puntos que hicimos el torneo pasado en la fecha 12
Pumas celebrando su victoria ante el América | MexSport

Al inicio del torneo, Pumas estaba rodeado de críticas, mientras que Efraín Juárez no era del agrado de los aficionados por los resultados, especialmente ante San Diego en CONCACAF Champions Cup. Sobre ello agradeció a sus jugadores y a la directiva. 

Estamos sujetos a los resultados, pero la directiva me ha apoyado porque cree en nuestro trabajo y lo ve todos los días. Todo se lo debo a los jugadores; han creído en nuestro método y se esfuerzan en la cancha

El cuerpo técnico ha hecho un trabajo increíble, dedicando días y noches para solucionar problemas y mejorar a cada jugador
Pumas vs San Diego FC | IMAGO7

Recibimos futbolistas que no estaban en su mejor momento ni eran titulares, pero ahora los resultados son fruto del trabajo, la unión, el corazón y la entrega del equipo. Lo que más valoro es lo que los jugadores representan en la cancha, más allá del marcador

Tras muchos años en el futbol, sé cuando un equipo cree y se entrega. Después del partido contra San Diego estuve seguro de que íbamos a revertir la situación, porque lo veo en su actitud cada día
Efraín Juárez durante el Pumas vs San Diego | MEXSPORT

Universidad Nacional finalizará la parte más complicada del torneo el próximo 5 de abril, cuando se enfrente al líder de la tabla, Chivas. El entrenador auriazul expresó lo difícil que ha sido este tramo del semestre. 

Creo que los últimos cuatro partidos han sido complicados. Es un calendario que nunca había visto. Toluca, luego vamos de visita tres días después con Necaxa, Cruz Azul, América, Chivas
Recibimiento de La Rebel a Pumas, previo al duelo ante América en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Al principio, viendo el calendario, era una semana complicada. Muchos de nosotros en esta semana podemos perder el trabajo. Cada semana, cada partido lo hemos jugado como una final.

Si las cosas salen bien y seguimos en este camino y pretendemos encontrar el primer objetivo, que está en liguilla, así será
Robert Morales celebrando su gol ante el América | MexSport

Juárez explica su declaración posterior al empate contra Cruz Azul 

Por último, el entrenador del conjunto auriazul explicó sus declaraciones tras finalizar el encuentro ante Cruz Azul, las cuales fueron criticadas por varios aficionados y expertos, al considerarlas ofensivas y fuera de tono. Juárez aseguró que expresará de diferente forma la garra de su equipo. 

Reconozco que la semana pasada no fueron las formas en las que yo quería expresar lo que pasó en la cancha. Muchas veces, por la forma en que uno vive el partido y la pasión, el trabajo es el que da de comer a mi familia, y se viven momentos intensos
Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Hoy veo cómo se comporta el equipo y, a veces, sin mala intención, uno se expresa desde el corazón y la pasión

Trataré que, en adelante, cuando hable de la garra, la presión, el correr y el meter, las exprese de otra manera, pero seguramente recordarán a qué me refiero
Nicolás Larcamón y Efraín Juárez se saludan en el partido entre Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT
Nicolás Larcamón y Efraín Juárez se saludan en el partido entre Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT
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