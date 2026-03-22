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Futbol Nacional

Jardine tras la derrota de América ante Pumas: 'El torneo no termina aquí'

André Jardine, Club América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:45 - 22 marzo 2026
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El estratega brasileño sabe que la parte importante de la temporada apenas está por llegar y las Águilas buscarán estar en forma para la Fiesta Grande del futbol mexicano

Mucho torneo por delante. El Club América sufrió otra dolorosa derrota esta Jornada 12 ante Pumas y tras caer en el Clásico Capitalino, el entrenador de las Águilas, André Jardine, compareció ante los medios y dejó claro que pese a que su equipo no se encuentra ni cerca de su mejor versión, lo importante será llegar en optimas condiciones a la Liguilla.

"HAY QUE SABER PERDER"

El técnico del América, André Jardine, compareció ante los medios de comunicación con un semblante de autocrítica pero manteniendo la calma tras la dolorosa caída de las Águilas frente a Pumas en la recta final del encuentro. A pesar de que el marcador se decidió por la vía del penal en los últimos suspiros, el estratega brasileño enfatizó que el proyecto sigue firme y que el verdadero potencial del equipo se verá en la fase final.

Jardine fue contundente al señalar que las derrotas son parte del proceso de cualquier club grande y pidió humildad para aceptar el resultado, minimizando el ruido externo que suele generar un descalabro de esta magnitud.

Christian Borja y Rodrigo Dourado, de América, reclamando al árbitro César Arturo Ramos en el partido ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

"Hay qué saber perder, todos los clubes ganan, pierden; cuando el América pierde, la prensa quiere hacer algo que no existe, aquí dentro trabajamos, respetamos, ganamos la mayoría de los partidos, a veces perdemos contra rivales importantes como este, es una cuestión de humildad de saber que se puede ser superado, lo que no podemos es sentirnos dominados en partidos, hoy no fue el caso, es un partido bastante equilibrado, tenemos qué absorber este tipo de partido".

LO IMPORTANTE ES LA LIGUILLA

A pesar de que el conjunto de Coapa ha dejado escapar puntos que podrían tenerlo en una mejor posición dentro de la tabla general, el timonel azulcrema no mostró signos de alarma excesiva. Para Jardine, el formato del fútbol mexicano permite una resiliencia que su equipo planea aprovechar cuando llegue el momento de eliminación directa.

"Podemos estar más arriba en la tabla, sí, pero la sensaciones son muchas, no hay qué estar hablando públicamente de esto, este torneo no se termina en la fecha 10, 12 o 14, se termina en Liguilla, tenemos qué estar bien, competir, y ahí vamos a ver quién es el mejor".
André Jardine, América | IMAGO7

Con este resultado, el América deberá enfocarse en cerrar de la mejor manera la fase regular para asegurar su puesto en la "Fiesta Grande", donde el técnico confía plenamente en que su plantilla demostrará por qué es el rival a vencer.

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