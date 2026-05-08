“Fue una hermosa rivalidad”: Messi reconoce la competencia personal que vivió con Cristiano Ronaldo

Una de las décadas más grandes en la historia del balompié mundial fue la que regalaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues desde 2009 hasta el 2018 los ojos del mundo no pasaron de mirara que obras dejaban ambos monstruos en LaLiga, además de dividir a los fans en dos bandos.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en campaña | @LouisVuitton

‘Competimos por todo’

Durante una charla con el ‘Pollo’ Alvarez, el capitán de la Selección Argentina recordó sus momentos en el FC Barcelona, destacando la rivalidad con CR7, la cual es uno de los recuerdos que más guarda con cariño, recordando cómo la gente los compraba por todo, creando una rivalidad ‘linda’ que perdurará a lo largo de los años.

Lo que sucedió fue una hermosa rivalidad deportiva. Es algo natural en el mundo del fútbol. Yo estaba en el Barcelona y él en el Real Madrid, y competíamos por todo, tanto colectiva como individualmente, así que la gente siempre nos comparaba”, señaló Messi.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están haciendo historia | EFE

El astro argentino, también reveló cómo era su relación con el lusitano, confesando que siempre estuvo llena de respeto pese a los colores rivales que defendían cada uno, añadiendo que aunque jamás e veyron fuera del campo más que para ceremonias o premios, siempre llevaron buena convivencia

Nuestra relación siempre fue buena y respetuosa, y todo lo que sucedió fue puramente deportivo. No hubo nada personal. No nos veíamos a menudo, excepto en partidos o ceremonias de premios, y siempre nos llevamos bien”, añadió.

Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la entrega del Balón de Oro 2016 | EFE

Finalmente, la leyenda del futbol destacó la realidad que viven hoy en día ambos históricos del balompié, reconociendo el trabajo del ‘Comandante’ en los últimos años de su carrera, comparándola con la suya, asegurando que cada uno vive una etapa distinta, peor que el recuerdo de su rivalidad quedará como uno sin precedentes.

Ahora estamos en diferentes etapas de nuestras vidas, pero lo que sucedió fue una hermosa rivalidad deportiva”, concluyó Lionel Messi.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando CR7 estaba en el Real Madrid

CR7 vs Messi: Algo sin igual

A lo largo de la historia del deporte han existido muchas rivalidades entre dos grandes atletas de su disciplina, pero sin duda, la que dejan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo será una que la afición jamás podrá superar. Con más de 500 goles entre ambos durante sus etapas en los clubes españoles y con más de 40 títulos, el argentino y el portugués quedaran grabados en letras de oro tanto en los salones del Real Madrid y Barcelona, como en la historia no del futbol, sino del deporte.