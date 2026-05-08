¡Sancionados! Real Madrid anuncia duro castigo para Valverde y Tchouaméni tras pelea

Las cosas en Valdebebas parecen ir de mal en peor. Desde un mal paso en lo futbolístico, hasta una riña interna entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, mismo que tras el revuelo generado en redes sociales parece haber terminado luego de una resolución por parte del Real Madrid.

Real Madrid ante Atlético de Madrid l AP

¿Qué hizo el Real Madrid?

Luego de que se confirmó un accidente dentro de la ciudad deportiva del club por una perla entre el jugador francés y el charrúa, el equipo del Real Madrid lanzó un comunicado expresando su autoridad como uno de los mejores equipos del mundo.

La administración Merengue confirmó que tanto Valverde como Tchouaméni ya ofrecieron disculpas a los jugadores y directivos, asegurando sentirse ‘arrepentidos’ por lo sucedido en Valdebebas, esto después de que se les abrió un expediente de disciplina.

Federico Valverde, jugador del Real Madrid | AP

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente. Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”, escribió el Madrid.

En el mismo comunicado, el equipo blanco dejó en claro que no se tolerará más conductas de este tipo por lo que se les aplicó una multa interna como económica, la cual ya fue notificada a cada uno de ellos, por lo que aceptaron sin ningún reproche.

Ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, concluye el comunicado.

Con las palabras emitidas por el Real Madrid no solo se pudo confirmar que el altercado existió, sino que también muestra que el club ya dejó como ‘caso cerrado’ el tema que rápidamente le dio la vuelta al mundo y que dejó ‘manchado’ al mejor equipo del mundo.

Federico Valverde entregó la victoria agónica para su equipo | AP

Reacciones del caso Valverde/Tchouaméni

Luego de que corrió la información, la directiva del Real Madrid fue la primera en emitir un comunicado sobre lo sucedido, posteriormente Fede Valverde emitió un comunicado donde aclaró la situación. En cuanto a Tchouaméni, el francés aún no ha presentado su declaración de lo que pasó y con el comunicado de sanción parece difícil que ocurra.

Tchouaméni l CRÉDITO X:atchouameni