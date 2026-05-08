El Bournemouth separa a Alex Jiménez del plantel tras polémica en redes sociales

El Bournemounth se encuentra en medio de la polémica tras tomar una medida disciplinaria drástica contra una de sus figuras. Por medio de un comunicado oficial, el conjunto inglés confirmó que el defensor español Alex Jiménez ha sido separado del equipo y no formará parte de la convocatoria para el duelo de este fin de semana contra el Fulham.

Debido a una investigación activa sobre sus publicaciones en redes sociales. La postura del club de la Premier League fue contundente respecto a la gravedad del asunto:

El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en redes sociales en las que está involucrado el lateral derecho Alex Jiménez. El club comprende la gravedad del asunto y actualmente está siendo investigado. Como resultado, Alex no será incluido en la plantilla para el partido de mañana de la Premier League contra el Fulham, y el club no hará más comentarios por el momento

Investigación en curso

Aunque el Bournemouth no ha querido dar detalles específicos sobre el contenido de las publicaciones, las cuales califican de "carácter serio", medios en Inglaterra han reportado que la directiva busca esclarecer la situación antes de tomar una postura definitiva sobre el futuro del jugador.

Alex Jimenez l Instagram: @alexjimenez.20

Por su parte, diversas agencias de noticias de la Premier League han intentado ponerse en contacto con los representantes del futbolista español para obtener una declaración, sin recibir respuesta hasta el momento.

Esta suspensión llega en un momento inoportuno para el jugador, quien precisamente cumplió 21 años este viernes. Jiménez se ha consolidado como un pilar en el esquema táctico del Bournemouth esta temporada, sumando 32 apariciones tras su llegada el verano pasado procedente del AC Milan.

Alex Jimenez l Instagram: @alexjimenez.20