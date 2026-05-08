"Mi tobillo estaba destrozado": Chiquete Orozco relata el drama que lo alejó del Mundial

Jesús Orozco Chiquete vivió una de las noches más amargas de su carrera durante la Semifinal del Apertura 2025 frente a Tigres. No solo por la eliminación de Cruz Azul, sino porque en ese mismo encuentro sufrió una lesión que, meses después, se confirmaría como el obstáculo que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo.

En una charla reciente, el zaguero celeste compartió el impacto que tuvo esta noticia en su entorno personal, confesó que ha tenido que trabajar profundamente en su fortaleza mental para afrontar este largo periodo de inactividad.

Me pegó mucho emocional y familiarmente porque mi ilusión era estar en el Mundial

Tras el partido, el equipo debía viajar directamente para enfrentar al Flamengo en la Copa Intercontinental, un plan que para él se transformó en una ruta hacia el quirófano. Aunque inicialmente las radiografías descartaron una fractura, la realidad física era mucho más grave.

Orozco Chiquete, tras su aparatosa lesión | MEXSPORT

Chiquete también relata que el momento de mayor tensión ocurrió en el hospital: “Entró un doctor y me dijo que mi tobillo estaba hecho mier..., que no sabía cómo lo iban a operar. Ahí dije: ‘esta cosa sí es seria’”.

Tras semanas de ver su pie con una inflamación severa y lidiar con el miedo de no recuperar su movilidad, el defensor destacó el arduo trabajo de rehabilitación realizado tanto en el club como con especialistas externos a doble turno.

Chiquete llora tras su lesión | MEXSPORT

¿Cuándo volverá a las canchas?

A pesar de la magnitud de la lesión, el panorama es alentador. Orozco Chiquete ya se encuentra en la fase de readaptación y recientemente comenzó a integrarse parcialmente a los entrenamientos con el grupo.