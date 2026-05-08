¿Comprarás dólares este viernes 8 de mayo? Así cierra la semana el peso mexicano
nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por la guerra en Medio Oriente.
La moneda nacional quedó en 17.22 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado jueves 7 de mayo.
Así amanece el dólar en bancos
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme:
16.40 a la compra.
17.90 a la venta.
Banco Azteca:
16.00 a la compra.
17.99 a la venta.
BBVA Bancomer:
16.40 a la compra.
17.53 a la venta.
Banorte:
16.00 a la compra.
17.65 a la venta.
Banamex:
16.73 a la compra.
17.70 a la venta.
Scotiabank:
16.65 a la compra.
17.85 a la venta.
¿Por qué sube el dólar?
Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.
Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.