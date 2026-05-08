Estalla polémica por recorte de clases; CNTE y Padres de Familia arremeten contra la SEP

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio provocó una inmediata ola de críticas por parte de organizaciones magisteriales y asociaciones de padres de familia en todo el país.

Luego de que la SEP confirmara que el ajuste al calendario escolar fue aprobado por unanimidad durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestaron públicamente su rechazo a la medida.

El principal argumento de las autoridades federales para adelantar el cierre del ciclo escolar fue la intensa ola de calor que afecta al país y que, según estimaciones oficiales, continuará durante junio y julio. Además, el Gobierno federal reconoció que la realización del Mundial de Futbol 2026 en México también influyó en la modificación del calendario.

Sin embargo, tanto docentes como padres de familia consideran que la medida representa un golpe directo a la educación pública y una decisión improvisada que podría agravar aún más el rezago educativo nacional.

Cortar clases el 5 de junio no fue bien visto por algunos sectores de la sociedad y la educación / Magnific

CNTE acusa a la SEP de priorizar intereses económicos

La Sección 22 de Oaxaca, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lanzó un duro posicionamiento contra la SEP y el Gobierno Federal, asegurando que el adelanto del ciclo escolar deja en evidencia que pesan más los intereses económicos vinculados al Mundial que las verdaderas necesidades educativas del país.

“No es casualidad que ahora el calor se convierta en prioridad cuando existen intereses económicos, turísticos y políticos relacionados con un evento internacional como el Mundial de Futbol”, señaló en un comunicado.

La organización criticó que históricamente nunca se hayan tomado medidas reales para proteger a estudiantes y maestros de las condiciones extremas en las aulas, donde miles de niños toman clases sin ventilación, agua potable o infraestructura adecuada.

“La combativa Sección XXII del SNTE-CNTE manifiesta su firme rechazo a las modificaciones al calendario escolar anunciadas por la Secretaría de Educación Pública bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, dejando en evidencia que para el gobierno federal pesan más los intereses económicos, comerciales y mediáticos que las verdaderas necesidades de la educación pública”.

La CNTE también acusó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y a la administración encabezada por Claudia Sheinbaum de actuar con rapidez únicamente cuando existen beneficios económicos o empresariales de por medio.

Reclaman que el Gobierno afecte la educación del país a cambio de los intereses del Mundial / Magnific

Padres de familia califican la medida como “un grave error”

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) también reaccionó con fuerza contra el recorte al calendario escolar y aseguró que adelantar el fin de clases representa un riesgo severo para millones de estudiantes que ya presentan rezagos en lectura, matemáticas y comprensión.

La organización afirmó que reducir entre cinco y siete semanas efectivas de clases tendrá consecuencias irreversibles en el aprendizaje.

“Adelantar el cierre del ciclo escolar significa quitar de 5 hasta 7 semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo y con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión”.

Además, criticaron que las autoridades educativas no hayan consultado adecuadamente a madres y padres de familia antes de tomar una decisión de tal magnitud.

Critican que las autoridades educativas no hayan consultado adecuadamente a madres y padres de familia / Magnific

“Este es un GRAVE ERROR”, expresó la organización en un pronunciamiento difundido este viernes. La UNPF sostuvo que las dos semanas de reforzamiento académico anunciadas para agosto no compensan la pérdida de tiempo efectivo en las aulas y advirtió que las interrupciones prolongadas afectan directamente el rendimiento escolar.

Mundial 2026 desata polémica educativa

Uno de los puntos que más molestia generó tanto en padres como en docentes fue que el Mundial de Futbol 2026 haya sido considerado como uno de los factores para modificar el calendario escolar. La Unión Nacional de Padres de Familia consideró “inaceptable” que la educación de millones de niños sea afectada por un evento deportivo que únicamente tendrá impacto directo en tres ciudades del país.

“Utilizar el Mundial de Futbol como argumento para recortar el calendario escolar es inaceptable. La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará en tan solo 3 de los 2,500 municipios”.

La organización también acusó a la SEP de actuar con improvisación y no presentar alternativas reales para evitar el recorte de clases.

Acusan a la SEP de actuar con improvisación y no presentar alternativas para evitar el recorte de clases / Magnific

Proponen alternativas al recorte escolar

Tanto la CNTE como la UNPF coincidieron en que existen otras medidas para enfrentar las altas temperaturas sin necesidad de reducir el ciclo escolar completo.

Entre las propuestas mencionaron: Horarios escalonados

Suspensiones focalizadas por región

Infraestructura temporal

Uso de tecnología

Instalación de ventiladores y sistemas de enfriamiento

Los padres de familia señalaron que las autoridades educativas han tenido varios años para invertir en infraestructura escolar adecuada y no lo hicieron.

“Las altas temperaturas no son una novedad. Lo que falta es voluntad de los gobiernos estatales y responsabilidad de las autoridades educativas”.

Exigen revocar la decisión

Finalmente, la Unión Nacional de Padres de Familia hizo un llamado urgente a todas las familias del país para manifestar su rechazo al recorte del calendario escolar y exigir que la SEP reconsidere la medida.

Entre sus principales exigencias destacan: Revocar el acuerdo que adelanta el fin del ciclo escolar Publicar el análisis técnico que justifique la decisión Abrir diálogo entre SEP, estados y padres de familia Garantizar el mínimo de días efectivos de clase establecidos por ley