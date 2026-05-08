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IMSS confirma aumento a jubilados en junio 2026; algunos recibirán hasta 15% más

El apoyo beneficia ente el aumento de precios en productos básicos, medicamentos y servicios / Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:07 - 08 mayo 2026
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El incremento aplicará para pensionados bajo la Ley 73 que tengan familiares dependientes económicos

Miles de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán buenas noticias durante junio de 2026, luego de que el Gobierno Federal confirmara un incremento en el monto mensual de algunas pensiones, beneficio que podría representar hasta un 15 por ciento adicional para ciertos pensionados.

La medida forma parte del esquema de Asignaciones Familiares contemplado en la Ley 73 del IMSS, mecanismo que permite aumentar el pago mensual a quienes comprueben que tienen familiares que dependen económicamente de ellos.

El anuncio generó gran interés entre adultos mayores y jubilados, especialmente en medio del aumento de precios en productos básicos, medicamentos y servicios, ya que este apoyo puede representar un alivio económico importante para miles de familias mexicanas que dependen principalmente de la pensión.

El Gobierno Federal confirma un incremento en el monto mensual de algunas pensiones / Magnific

¿Quiénes recibirán el aumento en la pensión del IMSS?

El incremento no será universal, pues únicamente aplica para las personas pensionadas bajo el régimen de la Ley 73 por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

De acuerdo con las reglas actuales del IMSS, el porcentaje adicional dependerá de la situación familiar de cada jubilado y del número de personas que dependan económicamente de él.

Los incrementos establecidos son:

  • 15% adicional por esposa o concubina

  • 10% por cada hijo menor de 16 años

  • 10% por hijos de entre 16 y 25 años que continúen estudiando

  • 10% por hijos con discapacidad o enfermedad crónica que les impida mantenerse por sí mismos

  • 10% por cada padre dependiente económicamente del pensionado

El aumento aplica para pensionados bajo el régimen de la Ley 73 por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez / Magnific

El IMSS detalló que estos incrementos se calculan sobre la pensión base, por lo que el monto final puede representar una mejora significativa en el ingreso mensual de algunos adultos mayores.

Estos son los documentos que debes presentar

Para acceder al beneficio, los pensionados deberán acreditar tanto el vínculo familiar como la dependencia económica mediante documentación oficial.

Entre los documentos que pueden ser solicitados se encuentran:

  • Acta de matrimonio o constancia de concubinato

  • Actas de nacimiento de hijos

  • Constancias escolares

  • Dictámenes médicos en caso de discapacidad

  • Identificación oficial

  • Documentos que acrediten dependencia económica

El trámite debe realizarse directamente ante el IMSS y únicamente podrán acceder quienes cumplan con todos los requisitos establecidos por la Ley 73.

Los pensionados deberán acreditar tanto el vínculo familiar como la dependencia económica para su incremento / Magnific

¿Cuándo depositarán la pensión IMSS de junio 2026?

El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que el depósito correspondiente al mes de junio será realizado el próximo lunes 1 de junio de 2026.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre supuestos bonos extraordinarios o apoyos especiales adicionales, el IMSS aclaró que únicamente se depositará el pago habitual junto con los incrementos derivados de las Asignaciones Familiares para quienes ya tengan autorizado el beneficio.

En contraste, el ISSSTE adelantará el depósito correspondiente a junio y realizará el pago desde el viernes 29 de mayo debido a ajustes bancarios y administrativos.

El depósito correspondiente al mes de junio será realizado el próximo lunes 1 / Magnific
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