¿Habrá retraso en pensiones IMSS e ISSSTE? Esto es lo que se sabe

Durante los últimos días, pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han manifestado dudas e inquietud respecto al pago correspondiente al mes de mayo, ya que en esta ocasión no se realizará en la fecha habitual, lo que ha generado confusión entre quienes dependen de este ingreso.

De acuerdo con la información oficial, el pago de pensiones del IMSS e ISSSTE no se eliminará ni se cancelará, sino que se recorrerá debido a la conmemoración del Día del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo y está considerado como día feriado por ley en México. Esto implica la suspensión de actividades en diversas instituciones, incluyendo las bancarias y administrativas, lo que impacta directamente en la dispersión de los pagos.

En este sentido, se ha confirmado que los pensionados del IMSS recibirán su depósito hasta el lunes 4 de mayo, ya que el calendario oficial establece que cuando el primer día del mes cae en día inhábil, el pago debe realizarse en el siguiente día hábil. Este ajuste es parte de los lineamientos establecidos por ambas instituciones y no representa un retraso irregular, sino una modificación prevista en sus calendarios.

El pago de pensiones del IMSS e ISSSTE no se eliminará ni se cancelará, sólo se recorre / FREEPIK

¿Por qué se recorre el pago?

La razón principal detrás de este cambio es que el 1 de mayo es un día feriado obligatorio, lo que provoca que no haya operaciones normales en distintos niveles administrativos y financieros. Por ello, quienes esperaban recibir su pensión ese mismo día deberán considerar que el depósito se reflejará hasta el lunes siguiente, es decir, el 4 de mayo.

Este tipo de situaciones suele repetirse cada vez que el inicio de mes coincide con un día inhábil, por lo que las autoridades recomiendan a los pensionados consultar los calendarios oficiales para evitar confusiones y planificar sus gastos con anticipación.

En unos casos se adelanta y en otros se recorre el pago de pensión / FREEPIK

Calendario de pagos 2026

Para evitar dudas, tanto el IMSS como el ISSSTE cuentan con calendarios definidos que establecen las fechas de depósito a lo largo del año.

IMSS: Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

ISSSTE: Febrero: 30 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

El cambio se debe a que cae en 1 de mayo, día feriado y sin actividad bancaria / FREEPIK

Cabe destacar que, en el caso del ISSSTE, los pagos suelen adelantarse respecto al mes correspondiente, lo que permite a los pensionados contar con el recurso antes del inicio del periodo.