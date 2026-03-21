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¿Cómo consultar tus semanas cotizadas en el IMSS en línea? Así puedes hacerlo

Ahora es más rápido tener el acceso a la información sin necesidad de acudir a una oficina / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:10 - 21 marzo 2026
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Conocer tu historial laboral es clave para tu pensión; aquí te explicamos cómo revisar tus semanas cotizadas sin salir de casa

Las semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son uno de los datos más importantes para cualquier trabajador en México, ya que permiten conocer el historial laboral y verificar que las aportaciones estén correctamente registradas. 

Este documento es clave no solo para acceder a una pensión, sino también para realizar diversos trámites como créditos o aclaraciones laborales.

Actualmente, este proceso puede realizarse completamente en línea, lo que facilita el acceso a la información sin necesidad de acudir a una oficina. Para consultar tu reporte, únicamente necesitas contar con tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal.

Primero debes entrar al portal oficial del IMSS para ingresar tus datos / Redes Sociales

Paso a paso para consultar semanas cotizadas IMSS

El trámite es sencillo y toma solo unos minutos. Primero debes ingresar al portal oficial del IMSS en el apartado de semanas cotizadas. Una vez dentro, el sistema solicitará tus datos personales y, tras ingresarlos, generará automáticamente tu reporte.

Este documento incluye el número total de semanas cotizadas, los patrones con los que has trabajado y los periodos registrados. Además, puedes descargarlo en formato PDF para guardarlo o utilizarlo en trámites futuros.

Es importante revisar cuidadosamente la información, ya que cualquier error podría afectar procesos como la pensión o el acceso a beneficios.

Las semanas cotizadas son fundamentales para acceder a una pensión / FREEPIK

¿Por qué es importante revisar tus semanas cotizadas?

Las semanas cotizadas son fundamentales para acceder a una pensión. Por ejemplo, bajo la Ley del Seguro Social de 1997, se requieren al menos 1,250 semanas para obtener este derecho. Por ello, llevar un control constante permite planificar mejor el retiro y evitar sorpresas.

Además, este documento también es solicitado en trámites como créditos de vivienda o procesos legales, por lo que mantenerlo actualizado es clave para garantizar tus derechos laborales.

Se requieren al menos 1,250 semanas para obtener una pensión / Redes Sociales

¿Qué hacer si detectas errores en tu reporte?

Si encuentras inconsistencias en tus semanas cotizadas IMSS, debes acudir al instituto con documentos comprobatorios como recibos de nómina, contratos laborales o constancias, para solicitar una aclaración formal.

También es recomendable consultar este reporte de forma periódica para anticipar problemas y evitar complicaciones a futuro.

En trámites como créditos de vivienda o procesos legales necesitas las semanas cotizadas / FREEPIK

Recomendaciones al consultar en línea

Al realizar este trámite, es importante proteger tu información personal. Utiliza únicamente el portal oficial del IMSS, evita compartir tus datos y realiza la consulta desde dispositivos seguros para prevenir fraudes o robo de información.

La digitalización de este servicio permite a los trabajadores tener mayor control sobre su historial laboral, facilitando la planeación financiera y el acceso a beneficios.

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