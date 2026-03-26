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ISSSTE: hermanos podrían ser derechohabientes y recibir pensión

Ahora podrían recibir atención médica y otros servicios que actualmente están restringidos a familiares directos / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:51 - 26 marzo 2026
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La iniciativa busca ampliar el concepto de familia y permitir acceso a servicios médicos y pensión

Una reforma en materia de seguridad social avanza en el Congreso de la Unión y podría cambiar la forma en que se reconoce a los beneficiarios dentro del ISSSTE. La propuesta plantea que los hermanos y hermanas de trabajadores o pensionados puedan ser registrados como derechohabientes, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Actualmente, este beneficio está limitado a familiares directos como hijos, cónyuges o padres. Sin embargo, la iniciativa busca ampliar el concepto de familia al considerar que, en muchos casos, los vínculos entre hermanos son igual de cercanos y relevantes, especialmente cuando existe dependencia económica.

El beneficio del ISSSTE por ahora está limitado a familiares directos como hijos, cónyuges o padres / FREEPIK

¿Qué contempla la reforma del ISSSTE?

La propuesta, ya aprobada en comisiones del Senado, establece que los hermanos podrán acceder a servicios de seguridad social bajo dos condiciones principales: que dependan económicamente del trabajador o pensionado y que no cuenten con otro régimen de seguridad social.

De cumplirse estos criterios, podrían recibir atención médica y otros servicios que actualmente están restringidos a familiares directos. Además, la reforma también contempla el uso de lenguaje incluyente, sustituyendo términos como “hijo” por “hija o hijo”, en línea con lo establecido en la Constitución.

La propuesta estaría aprobada en el Senado y falta el visto bueno de la Cámara baja y de la presidenta Claudia Sheinbaum / Especial

Hermanos podrían recibir pensión

Uno de los puntos más relevantes es que los hermanos también podrían ser incluidos en el orden de prelación para recibir pensión en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado. Esto ampliaría la cobertura del sistema y reconocería la importancia de estos lazos familiares en la vida cotidiana.

La medida busca responder a nuevas dinámicas sociales en México, donde muchas personas dependen económicamente de sus hermanos ante la ausencia de otros familiares directos.

La medida busca responder a nuevas dinámicas sociales en México / FREEPIK

¿Cuándo podría entrar en vigor?

Por ahora, la reforma aún no es ley. Tras su aprobación en comisiones del Senado, deberá ser discutida y votada en el pleno. En caso de avanzar, pasará a la Cámara de Diputados y posteriormente deberá ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De concretarse, representaría un cambio importante en el sistema de seguridad social en México, al reconocer nuevas formas de familia y ampliar la protección a más personas.

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