Real Madrid: Valverde se pierde El Clásico tras golpe por pelea con Tchouaméni

Altercado con consecuencias. Luego de la pelea en la que estuvieron envueltos Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni al interior de las instalaciones del Real Madrid, el jugador uruguayo se perderá El Clásico este fin de semana.

De acuerdo con el reporte médico publicado por el club, el jugador uruguayo no jugará frente al Barcelona debido al golpe en la cabeza que sufrió durante la trifulca.

El documento detalla que el charrúa padece de un traumatismo craneoencefálico que lo mantendrá fuera de actividad de 10 a 14 días.

Federico Valverde, jugador del Real Madrid | AP

¿Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni?

Valverde y Tchouaméni sostuvieron un altercado en el vestidor al término de la práctica de este jueves; según reportes desde España, la situación escaló luego de una entrada del francés en el entrenamiento.

Producto del forcejeo entre ambos futbolistas, el charrúa cayó y se golpeó la cabeza, lo que provocó que tuviera que ser llevado al hospital.

Tchouameni festejando el gol de Real Madrid | AP

Postura oficial del club

La tarde de este jueves, el Real Madrid emitió un comunicado y confirmó el enfrentamiento entre los dos jugadores.

Además, el conjunto merengue informó que se abrieron expedientes disciplinarios y que pronto darán a conocer las sanciones correspondientes.