¡Más problemas en el Real Madrid! Tchouaméni 'manda' al hospital a Valverde tras pelea en práctica

¡Vaya semana en Valdebebas! A pocos días del Clásico más importante de la temporada, el Real Madrid afronta una crisis interna, o eso es la información de diversos medios españoles. Después de que salió a la luz la pelea entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, ahora los protagonistas del nuevo conflicto merengue son Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde.

De acuerdo con MARCA, el galo y el charrúa tuvieron un encontronazo calificado como "muy grave", el cual terminó con el uruguayo en el hospital. Además, dicho incidente fue catalogado como peor que el de Carreras y Rüdiger.

Federico Valverde, jugador del Real Madrid | AP

¿Qué pasó entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde?

De acuerdo con los reportes, Valverde se negó a saludar a Tchouaméni en los primeros momentos del entrenamiento en la Ciudad Deportiva, lo que ocasionó una sesión llena de hostilidad que terminó en una pelea.

El momento álgido fue cuando en una disputa por el balón, el francés llegó con fortaleza y derribó a Valverde, lo que ocasionó una fuerte discusión que casi llega a los golpes. La dura entrada de Tchouaméni sobre el uruguayo le provocó una herida, que lo obligó por completo a ir al hospital.

Tchouaméni en El Clásico | AP

Panorama nada favorable de cara al Clásico

Después de que se dio a conocer la noticia del altercado entre Valverde y Tchouaméni, José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, acudió a la Ciudad Deportiva en Valdebebas para una reunión de emergencia entre la directiva y jugadores.

Los medios ibéricos aseguran que el desgaste en la Casa Blanca no es solo un tema físico o deportivo, sino que mental. La Temporada 2025/26 del cuadro merengue ha sido tortuosa en todos sentidos, y está en peligro de un nuevo 'nadaplete'.

Hace un par de semanas durante un entrenamiento en Valdebebas, tras la eliminación de Champions League contra Bayern Munich, Rüdiger y el canterano Carreras tuvieron una discusión que escaló de tono. Los reportes señalan que el incidente se dio entre el encuentro contra el Alavés, última titularidad de Álvaro.