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Futbol

DT de LAFC explota contra Turco Mohamed: "Es un payaso que le falta clase"

Marc dos Santos, entrenador del LAFC | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 08:06 - 07 mayo 2026
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Tras la victoria del Toluca sobre el club angelino en Concacaf, Marc dos Santos no dudó en señalar al estratega argentino

La eliminación del LAFC a manos del Toluca en la Concacaf Champions Cup dejó un ambiente caliente dentro y fuera de la cancha. Marc dos Santos, estratega del conjunto angelino, explotó en conferencia de prensa y calificó como "payaso" a Antonio Mohamed después de que el técnico argentino celebró el cuarto gol frente a la banca visitante en el Estadio Nemesio Diez.

El entrenador canadiense aseguró que el festejo del ‘Turco’ fue una falta de respeto y recalcó que él sabe ganar y perder con clase. "Quiero desear suerte al Mister Mohamed y al Toluca para la final, pero al final fueron un poco payasos en el banquillo", declaró Dos Santos, quien además afirmó que el estratega escarlata tuvo una actitud inapropiada tras el silbatazo final.

Antonio Mohamed celebra pase a la Final de Concacaf | MEXSPORT

Dos Santos explota contra Antonio Mohamed

Durante su comparecencia ante los medios, el técnico del LAFC reiteró su molestia por la conducta de Mohamed y lanzó un nuevo mensaje directo. "Tienes que tener clase, porque el mundo gira rápido y él tiene más edad que yo. Hoy, lo que hizo después del juego es un payaso, una payasada", sostuvo el canadiense luego de la dolorosa eliminación de su equipo en territorio mexiquense.

A pesar de la derrota, Dos Santos dijo sentirse orgulloso del desempeño de sus jugadores a lo largo del torneo internacional. Sin embargo, reconoció que el segundo tiempo en el Nemesio Diez fue una auténtica pesadilla para el conjunto de la MLS, especialmente después del penal que marcó el rumbo definitivo del encuentro.

Antonio Mohamed celebrando el pase del Toluca a la final | MEXSPORT

El Nemesio Diez sorprendió al técnico del LAFC

Uno de los temas que más llamó la atención fue la opinión de Marc dos Santos sobre el ambiente vivido en el estadio de Toluca. Aunque había escuchado que jugar en la Bombonera era "un Infierno", el entrenador aseguró que la experiencia fue completamente distinta y hasta comparó el inmueble con "Disney".

"Yo soy cristiano, entonces tengo un concepto del Infierno diferente. Aquí es como el Disney del futbol. Es un ambiente increíble", comentó el estratega, quien destacó el apoyo de la afición escarlata y reconoció que el público se convierte en un jugador más para Toluca cuando actúa como local.

Finalmente, Dos Santos también habló sobre las condiciones del terreno de juego y admitió que la cancha no estaba al nivel de un estadio mundialista o de Champions League, aunque dejó claro que ese no fue el motivo de la derrota. El canadiense cerró deseándole suerte a Toluca en la final y reconociendo la fortaleza que el equipo mexiquense muestra en casa.

Toluca celebrando el pase a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7
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