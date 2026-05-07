BTS libera últimos boletos para sus conciertos en México; así puedes conseguirlos

La fiebre por BTS en México continúa desatando locura entre miles de fans. A tan solo unas horas de que la agrupación surcoreana suba al escenario del Estadio GNP Seguros para ofrecer el primero de los tres conciertos programados en la Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’, Ticketmaster sorprendió a los seguidores al anunciar la liberación de nuevos boletos para el show de este jueves 7 de mayo.

Desde que se anunció el regreso de BTS a territorio mexicano, la demanda fue histórica. Las entradas para las tres fechas se agotaron en cuestión de minutos, dejando a miles de personas en largas filas virtuales y con la esperanza de conseguir un lugar para ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en vivo.

Este jueves arranca la primera fecha de BTS en México dentro del Estadio GNP Seguros / FB: @bangtan.official

Sin embargo, en los últimos días la boletera ha estado liberando entradas de manera sorpresiva para distintas zonas del recinto, lo que ha provocado que ARMY permanezca pendiente constantemente de la plataforma oficial.

¿A qué hora se liberan los boletos para BTS?

De acuerdo con la información compartida por Ocesa, la nueva liberación de boletos para el concierto de este jueves se realizará en punto de las 10:00 de la mañana a través de Ticketmaster. Además, la promotora recomendó a los fans ingresar con tiempo suficiente para evitar problemas técnicos y aumentar sus posibilidades de conseguir entradas.

“Debido a la alta demanda del show, la boletera habilitará una sala de espera aproximadamente 30 minutos antes. Se recomienda a los fans iniciar sesión y unirse con anticipación para estar listos. Todos los boletos se venden por orden de llegada".

Hasta ahora no se ha dado a conocer en qué zonas del Estadio GNP Seguros estarán disponibles las nuevas entradas ni el costo que tendrán, aunque se confirmó que todos los lugares continúan siendo numerados.

Los boletos que se liberarán serán para este 7 de mayo a partir de las 10 de la mañana / FB: @bangtan.official

Link oficial para comprar boletos de BTS

Las personas interesadas en intentar conseguir boletos deberán ingresar directamente al portal oficial de Ticketmaster y esperar su turno dentro de la fila virtual.

El enlace habilitado para la compra es el siguiente: https://www.ticketmaster.com.mx/bts-world-tour-arirang-in-mexico-ciudad-de-mexico-07-05-2026/event/1400642AA1B78268?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ticketmaster.com.mx%2Fbts-world-tour-arirang-in-mexico-ciudad-de-mexico-07-05-2026%2Fevent%2F1400642AA1B78268

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran: Tener abierta la cuenta de Ticketmaster previamente

Registrar un método de pago con anticipación

Contar con buena conexión a internet

No refrescar constantemente la página

Mantenerse en la fila virtual hasta ingresar

La expectativa es enorme, ya que miles de personas continúan buscando boletos para cualquiera de las tres fechas que BTS ofrecerá en la capital mexicana.

Se pide a los asistentes revisar la lista de objetos prohibidos para agilizar el ingreso / FB: @bangtan.official

Horarios para el concierto de BTS en el Estadio GNP

La organización también reveló los horarios oficiales para el acceso al concierto, especialmente para quienes adquirieron paquetes VIP o experiencias especiales.

Los accesos serán de la siguiente manera: Check In VIP: 10:00 A.M. – 3:45 P.M.

Compra VIP de Merch: 10:00 A.M.

Puertas VIP: 3:00 P.M.

Soundcheck VIP: 4:00 P.M.

Puertas Generales: 4:30 P.M.

Se espera que miles de fans lleguen desde tempranas horas para vivir la experiencia completa alrededor del regreso de BTS a México.