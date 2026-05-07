VIDEOS: Incendio en la Feria de Tabasco 2026 deja cinco muertos

La Feria de Tabasco 2026 se convirtió en escenario de una tragedia durante la madrugada de este jueves, luego de que un fuerte incendio arrasara con la Nave 1 del parque Tabasco Dora María, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y severos daños materiales en uno de los espacios más importantes del recinto ferial.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, quien lamentó públicamente el fallecimiento de las víctimas y aseguró que el Gobierno estatal brindará apoyo a las familias afectadas, así como a los comerciantes y expositores que perdieron mercancía y locales a consecuencia del fuego.

“Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente. Agradecemos mucho a la población que contribuyó a evacuar la zona cuando ocurrió el siniestro”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

La Feria de Tabasco 2026 se convirtió en escenario de una tragedia durante la madrugada de este jueves / Especial

Así comenzó el incendio en la Feria de Tabasco

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron alrededor de las 2:30 de la madrugada dentro de la Nave 1, uno de los espacios más concurridos del parque ferial, donde se encontraban stands comerciales, módulos institucionales, espacios gastronómicos y áreas dedicadas a la exposición artesanal.

La intensidad del fuego provocó momentos de tensión y caos entre trabajadores y personas que todavía permanecían en la zona, mientras los cuerpos de emergencia intentaban controlar el incendio que rápidamente se expandió debido a la gran cantidad de materiales inflamables presentes dentro del inmueble.

Videos difundidos en redes sociales muestran enormes columnas de humo y llamas consumiendo prácticamente toda la estructura, mientras se escuchaban gritos y alertas de evacuación.

El Gobierno estatal brindará apoyo a las familias afectadas así como a los comerciantes / Especial

Cuerpos de emergencia evitaron una tragedia mayor

Tras el reporte del siniestro, elementos de Protección Civil, bomberos, policías y equipos de rescate arribaron al lugar para intentar contener el fuego y evacuar a las personas que se encontraban cerca de la Nave 1.

El gobernador Javier May confirmó que las llamas fueron sofocadas durante la madrugada gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia, quienes también realizaron labores para impedir que el incendio alcanzara otras zonas de la feria.

“Las autoridades de investigación comenzarán su trabajo para determinar las causas del incendio”, informó el mandatario estatal.

Además, señaló que durante las próximas horas se dará a conocer más información sobre el futuro inmediato de la Feria de Tabasco 2026 y las medidas que tomarán las autoridades tras el desastre.

Las llamas comenzaron alrededor de las 2:30 de la madrugada dentro de la Nave 1 / Especial

Gobierno anuncia apoyos para comerciantes afectados

Luego de confirmarse los daños materiales, Javier May anunció que el Gobierno estatal pondrá en marcha un programa especial de recuperación económica dirigido a los expositores y comerciantes que perdieron sus negocios, mercancías y espacios de venta durante el incendio.

La Nave 1 era uno de los principales puntos comerciales y turísticos de la feria, ya que concentraba una gran cantidad de productores locales, artesanos y negocios que participaban en la máxima fiesta tabasqueña.

“Vamos a estar informando en el transcurso de la mañana sobre lo ocurrido y cuál será el curso que tomará la Feria”, declaró el gobernador.

Hasta ahora no se ha revelado el monto de las pérdidas económicas, aunque se estima que los daños podrían ser millonarios debido a la magnitud del incendio.

Los Bomberos lograron controlar las llamas para que no abarcaran más zonas de la Feria de Tabasco / Especial

Investigan qué provocó el incendio

Hasta el momento, el Gobierno de Tabasco no ha confirmado oficialmente qué originó el fuego, por lo que continúan abiertas varias líneas de investigación para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.

Las autoridades periciales trabajan en la revisión de la estructura y de los restos de la Nave 1 para establecer si el incendio fue provocado por una falla eléctrica, manejo de materiales inflamables o algún otro factor. Mientras tanto, la zona permanece acordonada y bajo resguardo de elementos de seguridad.