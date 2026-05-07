Casi 130 arrestos en París en medio de las celebraciones por la clasificación del PSG a la Final

Casi 130 personas fueron arrestadas durante la noche en los alrededores de París, luego de que los fanáticos se enfrentaran con la policía tras la clasificación del Paris Saint-Germain para la final de la Champions League , informó el jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En declaraciones a la radio Europe 1, afirmó que el número total de detenciones ascendía a 127 en el área metropolitana de París, 107 de ellas en la capital francesa, después de que el vigente campeón, el PSG, eliminara al Bayern de Múnich para alcanzar su segunda final consecutiva y la tercera desde 2020.

Jugadores de PSG en celebración tras eliminar a Bayern Munich en Champions League | AP

Según informó, hubo 11 heridos entre los alborotadores, uno de ellos grave, causado por una persona que utilizó un mortero, y 23 agentes de policía sufrieron heridas leves. Los enfrentamientos tuvieron lugar en las inmediaciones del Parque de los Príncipes del PSG y en los Campos Elíseos, mientras la policía dispersaba a los grupos e impedía que los manifestantes bloquearan la circunvalación de París.

"Condeno enérgicamente estos actos. Siempre hay cientos de personas responsables de estos excesos durante estas festividades que buscan enfrentarse a las fuerzas del orden", declaró Núñez. "Quisiera agradecer al prefecto de policía y a todos sus equipos, quienes intervinieron sistemáticamente siguiendo mis instrucciones y las de mis predecesores".

Ousmane Dembélé en celebración con PSG ante Bayern Munich en Champions League | AP

¿Qué pasará en la Final?

Nuñez afirmó que se reforzaría la seguridad para la final del 30 de mayo contra el Arsenal en Budapest, Hungría.

Nunez pareció reprochar al recién elegido alcalde de París, Emmanuel Grégoire, quien asiste regularmente a los partidos del PSG, por anunciar ampliamente la creación de una zona de aficionados en París para la final sin consultar previamente a la policía.

“Tenemos que ver dónde se organizará esta zona de aficionados”, añadió Núñez.

Jugadores de PSG en celebración tras eliminar a Bayern Munich en Champions League | AP

En los últimos años, los disturbios han sido habituales en París y en otras partes de Francia.

Cuando el PSG ganó la Liga de Campeones el año pasado, la policía realizó más de 500 arrestos en toda Francia. Un joven de unos 20 años murió en París cuando su moto fue atropellada por un coche durante las celebraciones del PSG.

Los problemas continuaron al día siguiente.