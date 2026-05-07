Laura Bozzo se niega a pagarle 2.5 mdp a Gabriel Soto: “Que trabaje, mi rey”

Laura Bozzo volvió a colocarse en medio de la polémica luego de reaccionar públicamente a la indemnización millonaria que tendría que pagar tras perder la demanda interpuesta por Irina Baeva y Gabriel Soto por daño moral, difamación y acoso.

La conductora peruana fue interceptada por medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre el proceso legal que mantiene desde hace varios años con la actriz rusa y el protagonista de telenovelas.

Irina Baeva y Gabriel Soto demandaron a la conductora por difamación cuando comenzaron su relación / Especial

Aunque normalmente evita hablar del tema, esta vez Laura Bozzo respondió de manera directa y dejó claro que, desde su punto de vista, únicamente tendría asuntos pendientes con Irina Baeva y no con Gabriel Soto.

“Perdón, sorry, disculpen, yo tuve un problema con Irina, no con él, yo con él no me he metido, el problema fue con Irina, es Irina a la que le compete, a él no, que trabaje, mi rey... anda, de repente, si haces una pelea, te va mejor”, indicó.

La demanda que enfrenta Laura Bozzo

La disputa legal entre Laura Bozzo e Irina Baeva comenzó desde 2020, cuando la conductora realizó una serie de comentarios públicos relacionados con la entonces relación sentimental entre la actriz rusa y Gabriel Soto.

Tras varios años de litigio, las autoridades resolvieron a favor de la expareja, determinando que la presentadora de televisión debía pagar una indemnización cercana a los 2 millones y medio de pesos por daño moral, difamación y acoso.

El caso rápidamente se convirtió en uno de los conflictos más mediáticos del espectáculo mexicano, debido a las constantes declaraciones que ambas partes realizaron durante el proceso.

Laura Bozzo afirma que el problema fue con Irina y no con el actor, por lo que no le dará un peso / Especia

A más de un año de la resolución judicial, Laura Bozzo sigue enfrentando cuestionamientos sobre si ya cumplió o no con el pago establecido por las autoridades.

Laura Bozzo asegura que busca acuerdo con Irina

Durante la entrevista con “Venga la Alegría”, la conductora también replicó una de las frases que Irina Baeva suele utilizar cuando es interrogada sobre el tema legal y aseguró que actualmente todo está en manos de los abogados.

“Como dice la misma Irina, ´yo no hablo de un tema donde están los abogados´, a mí no me interesa ese tema, te lo digo con todo cariño y respeto, que (Gabriel) siga diciendo lo que quiera”.

Laura explicó que actualmente se encuentra negociando directamente con la actriz para intentar cerrar definitivamente el conflicto legal que las mantiene enfrentadas desde hace varios años.

Laura Bozzo dijo que está llegando a un acuerdo con Irina para pagarle la demanda que perdió / Especial

“Mi problema es con Irina, yo con Irina, estoy llegando a un acuerdo, eso ya está, en manos de abogados, como dijo ella, ese tema se cerró, de verdad, chicos”, remató.

La relación entre Laura Bozzo, Irina y Gabriel

El conflicto entre las celebridades comenzó cuando Laura Bozzo criticó públicamente la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, situación que detonó una serie de declaraciones mediáticas y posteriormente derivó en acciones legales.

Con el paso del tiempo, tanto Gabriel Soto como Irina Baeva defendieron públicamente su postura y aseguraron que buscarían proceder legalmente por los daños ocasionados a su imagen pública.

La señorita Laura le pide a Soto que trabaje porque piensa pagarle a él / Redes Sociales