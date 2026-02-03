¿Laura Bozzo murió?: “los amo, pronto de regreso”

En medio de una ola de rumores que se propagaron como pólvora en redes sociales, Laura Bozzo desmintió categóricamente haber muerto. La conductora de origen peruano se convirtió en tendencia luego de que en TikTok comenzara a circular un video asegurando que fue hallada sin vida tras una cirugía estética.

Sin embargo, la propia Laura salió a desmentirlo con un video y un mensaje contundente: "Los amo, pronto de regreso".

Por las redes sociales comenzó a correr el rumor de la muerte de Laura Bozoo / FB: @laurabozzo_of

“Acaba de fallecer Laura Bozzo…”

El clip viral en TikTok afirmaba que la ex conductora de Laura en América había sido encontrada muerta en su domicilio, supuestamente por complicaciones derivadas de una cirugía facial.

“Acaba de fallecer Laura Bozzo a los 74 años, fue encontrada en el suelo de su casa y la principal causa del fallecimiento podría haber sido una cirugía reciente que se había realizado en el rostro", se escucha en el video.

Como era de esperarse, las redes estallaron con reacciones, mensajes de despedida, y muchas preguntas. Sin embargo, todo resultó ser completamente falso.

Laura revive y responde: “Es de locos”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Laura Bozzo subió un video desde una camilla, donde aparece sonriente y con buen humor para ponerle fin a la desinformación.

"No sé cuántas veces me han dado por muerta, es de locos. Besos a mi público, los amo, pronto de regreso", escribió.

Con ese mensaje, la conductora dejó claro que está viva, recuperándose y lista para volver a los reflectores.

La conductora de 'Laura en América' no se sorprendió por su supuesta muerte / Especial

¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Bozzo es una de las figuras más polémicas y reconocidas de la televisión latinoamericana. Nacida en Perú hace 74 años, alcanzó la fama con programas como Laura en América y Laura sin censura. Más recientemente, ha participado en reality shows como La Casa de los Famosos y MasterChef Celebrity México.