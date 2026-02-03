Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Indignante! Lens FC defiende a Allan Saint-Maximin tras 'oleada' de insultos y comentarios racistas

Saint-Maximin, nuevo jugador del Lens | X: @RCLens
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:20 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El francés se marchó de la Liga MX por su falta de adaptación y las ofensas a sus hijas durante su etapa con América

Sin cabida para el odio y la intolerancia. En los últimos días, Allan Saint-Maximin a sacado a relucir lo peor de algunas personas en redes sociales, primero tras denunciar que sus hijas fueron víctimas de racismo en México, y luego por la cantidad de comentarios que recibió por su salida de América y su llegada a Lens FC en su natal Francia. Tales fueron los ataques contra el jugador, que el club se vio obligado a tomar medidas.

El pasado sábado 31 de enero, las Águilas confirmaron la salida del jugador luego de que un par de días antes Maximin compartió lo ocurrido con sus hijas, que recibieron comentarios racistas. Aunque los motivos precisos por los cuales el francés dejó al club de Coapa no se han confirmado, esa situación con su familia y la falta de adaptación a México fueron factores por los cuales decidió marcharse de la Liga MX.

Saint-Maximin en calentamiento con América | MEXSPORT
Saint-Maximin en calentamiento con América | MEXSPORT

A Maximin no le tomó mucho tiempo encontrar equipo y este lunes 2 de febrero Lens confirmó su llegada. Sin embargo, lo que pretendía ser un anuncio gracioso de un fichaje relámpago, con referencias al Correcaminos de los Looney Tunes y un mensaje de "Eso es todo, amigos" por parte del futbolista, abrió la puerta a las ofensas, el racismo y el odio en los comentarios.

Lens defiende a Maximin y condena la violencia virtual

El club francés tuvo que desactivar los comentarios en la publicación con la cual presentó al jugador y este martes mandó un comunicado para explicar su decisión. "El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales".

Allan Saint-Maximin fue presentado como nuevo jugador del Lens | X: @RCLens
Allan Saint-Maximin fue presentado como nuevo jugador del Lens | X: @RCLens

"Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos", escribió el equipo en su cuenta oficial de Twitter, en una publicación en la cual los aficionados mandaron muestras de apoyo y cariño a Maximin.

IMAGO 7
Saint-Maximin dejó de ser jugador de América | Imago7

En cuanto a Lens, reiteró que apoyan por completo a Maximin y su familia, además de que buscarán promover una cultura de tolerancia dentro del futbol. "Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo", finalia el comunicado.

¿Cuándo debutará Maximin con Lens FC?

El de Les Sang et Or visitará este miércoles a Troyes en los Octavos de Final de la Copa de Italia. Sin embargo, no está claro si el técnico Pierre Sage tomará en cuenta a Maximin para este compromiso o será hasta el fin de semana, cuando enfrente a Rennes en la Ligue 1, que el exjugador de América sume sus primeros minutos con su nuevo equipo.

Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?