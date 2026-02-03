¡Indignante! Lens FC defiende a Allan Saint-Maximin tras 'oleada' de insultos y comentarios racistas

Sin cabida para el odio y la intolerancia. En los últimos días, Allan Saint-Maximin a sacado a relucir lo peor de algunas personas en redes sociales, primero tras denunciar que sus hijas fueron víctimas de racismo en México, y luego por la cantidad de comentarios que recibió por su salida de América y su llegada a Lens FC en su natal Francia. Tales fueron los ataques contra el jugador, que el club se vio obligado a tomar medidas.

El pasado sábado 31 de enero, las Águilas confirmaron la salida del jugador luego de que un par de días antes Maximin compartió lo ocurrido con sus hijas, que recibieron comentarios racistas. Aunque los motivos precisos por los cuales el francés dejó al club de Coapa no se han confirmado, esa situación con su familia y la falta de adaptación a México fueron factores por los cuales decidió marcharse de la Liga MX.

Saint-Maximin en calentamiento con América | MEXSPORT

A Maximin no le tomó mucho tiempo encontrar equipo y este lunes 2 de febrero Lens confirmó su llegada. Sin embargo, lo que pretendía ser un anuncio gracioso de un fichaje relámpago, con referencias al Correcaminos de los Looney Tunes y un mensaje de "Eso es todo, amigos" por parte del futbolista, abrió la puerta a las ofensas, el racismo y el odio en los comentarios.

Lens defiende a Maximin y condena la violencia virtual

El club francés tuvo que desactivar los comentarios en la publicación con la cual presentó al jugador y este martes mandó un comunicado para explicar su decisión. "El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales".

Allan Saint-Maximin fue presentado como nuevo jugador del Lens | X: @RCLens

"Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos", escribió el equipo en su cuenta oficial de Twitter, en una publicación en la cual los aficionados mandaron muestras de apoyo y cariño a Maximin.

Saint-Maximin dejó de ser jugador de América | Imago7

En cuanto a Lens, reiteró que apoyan por completo a Maximin y su familia, además de que buscarán promover una cultura de tolerancia dentro del futbol. "Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo", finalia el comunicado.

Communiqué du Racing Club de Lens : soutien à Allan Saint-Maximin



Le Racing Club de Lens s'indigne et condamne avec la plus grande fermeté le déferlement de propos haineux et d’insultes à caractère raciste dont son nouveau joueur, Allan Saint-Maximin, est la cible sur les… pic.twitter.com/QQYa1g6q3a — Racing Club de Lens (@RCLens) February 3, 2026

