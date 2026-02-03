Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Un sitio inmejorable": Álvaro Fidalgo ya reportó con Real Betis y se dijo listo para su debut

Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis
Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:45 - 03 febrero 2026
El exfutbolista de América llegó este martes a España y ya se puso a disposición del técnico Manuel Pellegrini para jugar con los verdiblancos lo más pronto posible

Un nuevo desafío empieza oficialmente para Álvaro Fidalgo. Después de cinco años en México, donde formó parte del histórico tricampeonato de América en la Liga MX, el mediocampista español regresa a su natal país para jugar con Real Betis, equipo con el cual finalmente reportó este martes para ponerse a las órdenes del director técnico Manuel Pellegrini.

Desde el fin de semana se confirmó la salida de Fidalgo de América, con el cual tambié ganó un título de Campeones Cup, y el pasado domingo 1º de febrero el equipo verdiblanco anunció su fichaje de forma oficial. Sin embargo, el jugador viajó hasta el lunes y este martes finalmente se presentó en Los Bermejales, donde lo recibieron varios de sus nuevos compañeros.

¿Qué dijo Fidalgo en su llegada a Betis?

Fidalgo llegó al aeropuerto de Sevilla en la madrugada de este martes, en el tiempo de México, alrededor de medio día en el tiempo de España. En declaraciones recuperadas por El Chiringuito, el 'Maguito' reiteró que se siente contento de llegar al conjunto verdiblanco y que, a pesar del cansancio por el viaje, está listo para el desafío.

Álvaro Fidalgo en la llegada a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo en la llegada a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

"Un viaje larguito. Salí ayer, con el cambio de horario. Dos horitas por ahí, pero bueno, ya por fin aquí, muy contento, muy feliz", mencionó Fidalgo, quien se dijo agradecido con todas las personas que hicieron posible su traspaso, además de por la cálida bienvenida que le dio el equipo, con el cual tenía mucha ilusión de llegar. "Desde que lo supe por primera vez, ahí estuve ya con ellos, y nada, por el proyecto, por el club, por todo, por la afición".

"La verdad que un sitio inmejorable y muy, muy feliz, la verdad", y enfatizó que tiene muchas ganas de sumar sus primeros minutos como verdiblanco. "Con muchas ganas ya de, sobre todo de jugar al fútbol, ya tengo muchas ganas de debutar y todo", finalizó Fidalgo, cuyo último partido oficial de Primera División fue el pasado 18 de enero, en la Jornada 3 del Clausura 2026, cuando disputó 90 minutos contra Pachuca.

Fidalgo se despidió de todos los trofeos conseguidos | Captura de YouTube

¿Cuándo debutará Fidalgo con Betis?

Esta semana la exigencia será alta para el equipo verdiblanco, que se enfrentará en dos ocasiones a Atlético de Madrid. El primero de los compromisos será este jueves 5 de enero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa del Rey, mientras que el segundo será el domingo 8 a las 11:30 horas, en la Jornada 23 de LaLiga.

Álvaro Fidalgo en su primer día con Real Betis | X: @RealBetis
Álvaro Fidalgo en su primer día con Real Betis | X: @RealBetis

Aunque Fidalgo se mantuvo en trabajo constante con América, parece complicado que esté listo para el compromiso de este jueves en el certamen copero, pero será Pellegrini el que tenga la última palabra. En caso de que no juegue ninguno de los dos partidos ante los Colchoneros, el siguiente encuentro de Betis será contra Mallorca el domingo 15 de febrero a las 14:00 horas en la Jornada 24 del torneo de liga.

