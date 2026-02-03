"Un sitio inmejorable": Álvaro Fidalgo ya reportó con Real Betis y se dijo listo para su debut

Un nuevo desafío empieza oficialmente para Álvaro Fidalgo. Después de cinco años en México, donde formó parte del histórico tricampeonato de América en la Liga MX, el mediocampista español regresa a su natal país para jugar con Real Betis, equipo con el cual finalmente reportó este martes para ponerse a las órdenes del director técnico Manuel Pellegrini.

Desde el fin de semana se confirmó la salida de Fidalgo de América, con el cual tambié ganó un título de Campeones Cup, y el pasado domingo 1º de febrero el equipo verdiblanco anunció su fichaje de forma oficial. Sin embargo, el jugador viajó hasta el lunes y este martes finalmente se presentó en Los Bermejales, donde lo recibieron varios de sus nuevos compañeros.

¿Qué dijo Fidalgo en su llegada a Betis?

Fidalgo llegó al aeropuerto de Sevilla en la madrugada de este martes, en el tiempo de México, alrededor de medio día en el tiempo de España. En declaraciones recuperadas por El Chiringuito, el 'Maguito' reiteró que se siente contento de llegar al conjunto verdiblanco y que, a pesar del cansancio por el viaje, está listo para el desafío.

Álvaro Fidalgo en la llegada a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

"Un viaje larguito. Salí ayer, con el cambio de horario. Dos horitas por ahí, pero bueno, ya por fin aquí, muy contento, muy feliz", mencionó Fidalgo, quien se dijo agradecido con todas las personas que hicieron posible su traspaso, además de por la cálida bienvenida que le dio el equipo, con el cual tenía mucha ilusión de llegar. "Desde que lo supe por primera vez, ahí estuve ya con ellos, y nada, por el proyecto, por el club, por todo, por la afición".

"La verdad que un sitio inmejorable y muy, muy feliz, la verdad", y enfatizó que tiene muchas ganas de sumar sus primeros minutos como verdiblanco. "Con muchas ganas ya de, sobre todo de jugar al fútbol, ya tengo muchas ganas de debutar y todo", finalizó Fidalgo, cuyo último partido oficial de Primera División fue el pasado 18 de enero, en la Jornada 3 del Clausura 2026, cuando disputó 90 minutos contra Pachuca.

Fidalgo se despidió de todos los trofeos conseguidos | Captura de YouTube

¿Cuándo debutará Fidalgo con Betis?

Esta semana la exigencia será alta para el equipo verdiblanco, que se enfrentará en dos ocasiones a Atlético de Madrid. El primero de los compromisos será este jueves 5 de enero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa del Rey, mientras que el segundo será el domingo 8 a las 11:30 horas, en la Jornada 23 de LaLiga.

Álvaro Fidalgo en su primer día con Real Betis | X: @RealBetis