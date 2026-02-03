Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Obed Vargas ya entrena con el Atlético de Madrid y podría debutar contra el Betis

Obed Vargas ya entrena con el Atlético de Madrid | X: @Atleti
Marcos Olvera García 07:46 - 03 febrero 2026
El mediocampista mexicano, junto a los dos nuevos fichajes del Atlético de Madrid, ya entrenan al parejo de sus compañeros

El pasado fin de semana Obed Vargas firmó contrato como nuevo jugador del Atlético de Madrid, convirtiéndose en el tercer fichaje de Diego Pablo Simeone en este mercado invernal.

Ahora, a días de haber sido presentado como nuevo jugador colchonero, el mediocampista mexicano ya se encuentra entrenando al parejo de sus nuevos compañeros, con vistas a los partidos que vienen para los Colchoneros.

Obed Vargas ya entrena con el Atlético de Madrid | Atlético de Madrid

Este martes, gracias a videos del entrenamiento abierto al público, se pudo ver a Obed Vargas junto a Ademola Lookman y Rodrigo Mendoza trabajar al parejo de sus nuevos compañeros.

El Atlético de Madrid marcha en la tercera posición en LaLiga, 10 puntos por detrás del FC Barcelona y a nueve del Real Madrid, aun con 16 jornadas por jugar en el campeonato español.

¿Cuándo podría debutar Obed Vargas?

El rival para que el mexicano debute con el Atlético de Madrid es el Real Betis Balompié, el próximo jueves el Atlético se enfrentará al Betis en 'La Cartuja' en el duelo de Copa del Rey.

En caso de que Obed no tenga actividad este jueves, el Atlético de Madrid jugará contra el Betis en LaLiga, partido que se llevará a cabo el próximo domingo en el Riyadh Air Metropolitano.

Obed Vargas ya entrena con el Atlético de Madrid | X: @Atleti

Obed Vargas no juega desde el pasado 8 de noviembre, cuando el Seattle Sounders perdió en la primera ronda de los Playoffs de la MLS Cup frente al Minnesota United.

Vargas se fue de la Major League Soccer como campeón de la Leagues Cup con el Sounders, donde vencieron en la final al Inter Miami de Lionel Messi

