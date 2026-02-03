Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Jack Doohan regresa a la Fórmula 1 para la Temporada 2026

Jack Doohan durante las Prácticas Libres del Gran Premio de México 2022 | IMAGO 7
Jack Doohan durante las Prácticas Libres del Gran Premio de México 2022 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:55 - 03 febrero 2026
El australiano fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine el año pasado, pero ahora regresa como piloto de reserva de Haas

Un año de reapariciones. La Temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el regreso de Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas a la parrilla, como la primera alineación en la historia de Cadillac, equipo debutante. Y así como ellos, Jack Doohan también regresará a escena, luego de un decepcionante 2025 con Alpine.

Si bien, a diferencia del mexicano y el finlandés, Doohan cumplirá solo con el rol de piloto de reserva en Haas, el australiano tratará de aprovechar esta nueva oportunidad. "Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1", declaró el piloto de 23 años, quien se reencontrará con Esteban Ocon, de quien fue suplente por tres años en Alpine.

Ahora, Doohan compartirá el rol de tercer piloto con Ryo Hirakawa y ambos ayudarán a Haas en pruebas de simulador, además de que estarán a disposición del equipo por si Ocon y Oliver Bearman no pueden correr. "Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar para lograr una temporada exitosa", añadió Doohan.

Jack Doohan en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México de 2024 | IMAGO 7
Jack Doohan en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México de 2024 | IMAGO 7

¿Qué pasó con Jack Doohan en Alpine?

El australiano se unió a la escudería francesa en 2022, tras su paso por la Academia de Red Bull, en la cual estuvo de 2017 a 2021. Aunque el equipo en su momento lo vio como una buena apuesta a futuro, su paso por la máxima categoría fue complicado y debutó hasta 2024, como reemplazo de Ocon en la última carrera del año.

Se mantuvo en la alineación titular para 2025, pero después de sus malos resultados fue reemplazado por Franco Colapinto. En su momento, el asesor de la escudería Flavio Briatore, aseguró que el movimiento fue como parte de la "rotación de pilotos" en la escudería y se dijo que el argentino probaría solo por cinco carreras, pero el sudamericano terminó por quedarse con el asiento y previo al inicio de 2026, Doohan finalizó su relación con Alpine.

Los números de Jack Doohan en la Fórmula 1

El piloto australiano tuvo su primera sesión de Fórmula 1 en el Gran Premio de México 2022, cuando tomó el lugar de Ocon en las Prácticas Libres 1. Mientras que ese mismo año, en el Gran Premio de Abu Dhabi reemplazó a Fernando Alonso.

Jack Doohan a lado de Flavio Briatore en el garage de Alpine | AP
Jack Doohan a lado de Flavio Briatore en el garage de Alpine | AP

En 2023 repitió en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en lugar de Pierre Gasly, mientras que en Yas Marina nuevamente tomó el lugar de Ocon, a quien reemplazó de forma definitiva el año siguiente. Luego de tomar parte de las Prácticas Libres de los Grandes Premios de Canadá y Gran Bretaña, Doohan finalmente disputó su primera carrera en Abu Dhabi, luego de que Alpine decidió rescindir el contrato de Ocon.

El australiano finalizó en el puesto 15 tras largar 17 en aquella ocasión y se quedó como titular para la Temporada 2025 a lado de Gasly. No obstante, solo disputó seis carreras y a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna, la escudería francesa lo reemplazó con Colapinto.

El mejor resultado de Doohan fue el puesto 13 en el Gran Premio de China, mientras que en Australia y Miami sufrió respectivos abandonos. En la primera, sufrió un accidente apenas en la primera vuelta por las condiciones de lluvia, y en la segunda chocó con Liam Lawson apenas en la salida, en su afán de ganar posiciones. Fue su última carrera hasta ahora como piloto titular de F1.

Jack Doohan con Alpine durante el Gran Premio de México de 2023 | MEXSPORT
Jack Doohan con Alpine durante el Gran Premio de México de 2023 | MEXSPORT
