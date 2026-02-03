F1 2026: Todos los compañeros de Checo Pérez y sus números junto al mexicano

Una nueva sociedad se presentará en la Fórmula 1. La Temporada 2026 de la categoría traerá consigo el debut de Cadillac, que apostó por la experiencia de Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas para conformar la primera alineación de su historia.

El finlandés será el séptimo compañero en la historia de Pérez Mendoza. Y aunque en la Temporada 2021 fue un gran rival del mexicano por la batalla entre Red Bull y Mercedes, hay altas expectativas en la dupla, pues los dos saben bien lo que es trabajar en equipo.

En el caso de Bottas, por muchos años fue el "escudero" de Lewis Hamilton con las Flechas Plateadas, a pesar de lo cual también logró sus propias victorias. Mientras que en el caso de Checo, su aporte con los de Milton Keynes fue clave para que Max Verstappen lograra sus Campeonatos de Pilotos de 2021 y 2022.

Checo y Bottas | X: @Cadillac_F1

Verstappen, el compañero con el que más duró Checo Pérez

Hasta ahora, el neerlandés es el piloto con el que Checo tuvo una asociación más duradera. Los dos estuvieron en Red Bull por cuatro temporadas, de 2021 a 2024, 90 Grandes Premios juntos, 25 podios y un histórico 1-2 en el Campeonato de Pilotos en la Temporada 2023, algo que nunca había logrado la escudería austriaca.

De hecho, con sus 90 carreras juntos, Checo y Verstappen son la segunda pareja que más Grandes Premios disputó, por detrás de las 94 que tuvieron Sebastian Vettel y Mark Webber. Además, en general en la historia de Fórmula 1, fueron son -por ahora- la quinta dupla con más Grandes Premios con el mismo compañero.

Detrás de Verstappen, Nico Hülkenberg es el segundo piloto que más carreras compartió con el tapatío. El alemán coincidió con Sergio Michel de 2014 a 2016 en Force India y juntos corrieron en 61 carreras, aunque nunca tuvieron la oportunidad de subir juntos al podio; cuando más cerca estuvieron fue en el Gran Premio de Bahréin, cuando Checo quedó tercero y Nico quinto.

Lewis Hamilton, Max Verstappen y Checo Pérez juntos en el podio del Gran Premio de México 2022 | MEXSPORT

¿Quiénes han sido los compañeros de Checo Pérez?

Kamui Kobayashi fue el primero coequipero del mexicano, de 2011 a 2012 en Sauber y posteriormente Jenson Button coincidió con Checo en McLaren. Tras ello llegó la era a lado de Hülkenberg, con quien volvió a correr en una carrera más en 2020, cuando el alemán reemplazó a Lance Stroll en el Gran Premio de Eifel.

El canadiense fue el quinto compañero de Pérez Mendoza, luego de que éste estuvo entre 2017 y 2018 a lado de Esteban Ocon; a pesar de sus diferencias, el francés es el tercer piloto que más carreras ha corrido como coequipero de Checo. Mientras que con Stroll fue con el primero con el cual compartió un podio en la misma escudería, irónicamente en su penúltima carrera juntos.

Fue en le Gran Premio de Sakhir 2020 que Checo le dio a Racing Point la única victoria de su historia, con una épica remontada gracias a la cual se ganó su lugar en Red Bull. Mientras que Lance, en aquella carrera, largó desde la décima posición y entre lo caótico de la competencia y los abandonos, logró finalizar tercero.

PILOTO EQUIPO GRANDES PREMIOS JUNTOS PODIOS JUNTOS Kamui Kobayashi Sauber (2011-2012) 39 No tuvieron Jenson Button McLaren (2013) 19 No tuvieron Nico Hülkenberg Force India (2014-2016) 61 No tuvieron Esteban Ocon Force India/Racing Point (2017-2018) 41 No tuvieron Lance Stroll Racing Point (2019-2020) 37 Uno: Gran Premio de Sakhir 2020 Max Verstappen Red Bull (2021-2024) 90 25