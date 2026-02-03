Penta venció a Bronson Reed en Monday Night Raw con un poco de ayuda especial

La primera edición de Monday Night Raw en el mes de febrero tuvo muchas sorpresas a lo largo de todo el programa, terminando con la elección de Roman Reigns después de haber ganado el Royal Rumble, pues ahora se ha confirmado que se enfrentará a CM Punk en el evento central de WrestleMania.

Sin embargo, por más de que el cierre del programa de la marca roja le haya dado felicidad a la gran mayoría de los fanáticos, en el transcurso de la noche se desarrollaron algunos combates que han significado buenas noticias para el público mexicano.

Roman Reigns enfrentará a CM Punk en WrestleMania | wwe.com

Penta vs Bronson Reed

Como parte de la historia que se mantiene entre el gerente general de Raw, Adam Pearce en contra de todos los miembros de The Vision, se programó una lucha entre Penta y el 'Godzilla Australiano' Bronson Reed, quien estuvo acompañado de sus secuaces.

El combate entregó buenos momentos para ambos participantes, pues no se lograba vislumbrar a alguien que fuera a ganar con total claridad; sin embargo, rumbo al final todo cambió, ya que los miembros del equipo de Reed trataron de intervenir, causando que Penta tratara de golpearlos, desencadenando que por accidente impactara al referee.

Fue entonces que, con nadie que estuviera a cargo de la lucha, Bronson trató de golpear al mexicano con una silla, siendo atacado por LA Knight, quien a su vez aplicó su 'contusión' ante Reed, dejándolo al borde de quedar inconsciente, por lo que ya no pudo reponerse e ingresar al ring, convirtiendo a Penta en el ganador mediante un conteo fuera del cuadrilátero.

LA AGAIN 👊



Following the attack by LA Knight on Bronson Reed, Penta wins via count-out! pic.twitter.com/EeOEwXBO6s — WWE (@WWE) February 3, 2026

¿Hubo más presencia 'mexa' en la marca de los lunes por la noche?

La respuesta es tan corta como la aparición del compatriota del Cero Miedo en el programa: Sí, sí hubo más mexicanos en escena. En este caso fue Dragon Lee, quien apareció durante el segmento de Gunther para defender a su amigo AJ Styles de las burlas del 'General del Ring' por haberlo retirado en Royal Rumble.

Desafortunadamente, la presencia de Lee no fue la mejor ya que, aunque al principio sí logró mermar al austriaco entre tanto ataque, fue él quien se quedó con la ventaja al aplicarle uno de los candados al cuello más espeluznantes de su trayectoria, dejpandolo colgado por unos segundos por encima de la tercera cuerda.

Gunther atacó brutalmente a Dragon Lee | wwe.com