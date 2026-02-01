Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

La hija de The Rock explota contra la administración Trump y sugiere censura de WWE

Ava Raine en WWE | wwe.com
David Torrijos Alcántara 16:08 - 01 febrero 2026
Ava Raine publicó un mensaje en contra del presidente de Estados Unidos tras su salida de la compañía de wrestling

Ava Raine, la hija de Dwayne The Rock Johnson, parece dispuesta a usar su nueva libertad de expresión ahora que ha dejado la WWE, y sus primeras palabras no han pasado desapercibidas y apuntan directamente a Donald Trump.

Trump en conferencia | AP

¿Qué dijo Ava Raine sobre Trump?

Simone Alexandra Garcia Johnson, nombre real de la luchadora, publicó un contundente mensaje en su cuenta de X: "Y ahora que puedo decirlo a voz en cuello, [emoji del dedo medio] al ICE y a toda esa administración".

Esta declaración llega justo después de que Ava anunciara el viernes que no renovaría su contrato con la WWE, el cual acababa de expirar.

Trump, presidente de Estados Unidos | AP

La luchadora, de 1,78 metros de altura, hizo su debut oficial en el ring el 1 de abril de 2023 durante el evento NXT Stand & Deliver, aunque llevaba vinculada a la WWE desde el año 2020.

Resulta interesante que su padre ha reconocido en el pasado que varios partidos políticos se le han acercado para proponerle una posible candidatura presidencial, ofertas que hasta ahora ha rechazado.

Ava Raine no comulga con las posturas de la administración de Trump

Aunque Ava no ha revelado sus planes concretos para el futuro, sus recientes declaraciones dejan claro que su camino no estará ligado al Partido Republicano.

Donald Trump | AP
