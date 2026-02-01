Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”

Fidalgo en partido ante Rayados l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 17:38 - 01 febrero 2026
El mediocampista español deja a las Águilas del América para jugar en el Betis

Con un emotivo video la cuenta oficial de la Liga MX despidió a Álvaro Fidalgo mostrando sus mejores momentos como jugador de las Águilas del América, el mediocampista español se ha marchado para ser nuevo fichaje del Real Betis de España.

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

“Gracias por tanto y todo lo mejor en lo que venga, Mi Maguito. ¡Ha sido un honor tenerte aquí, Álvaro Fidalgo!”, fue el posteo de la cuenta oficial en X acompañado de una recopilación del jugador vestido de azulcrema y con los títulos alzados en el futbol mexicano.

Un nuevo destino

El Real Betis ha hecho oficial la llegada del mediocampista que regresa a España tras vestirse de Azulcrema durante los últimos cinco años. El exjugador del América estará bajo las órdenes de Manuel Pellegrini y con un contrato hasta 2030.

A través de redes sociales el conjunto Verdiblanco ha anunciado al futbolista como nuevo fichaje el conjunto verdiblanco hizo el anuncio con un video de Bob Esponja en el que resalta “Quiero ser un pirata”, finalizando con la nueva imagen de Fidalgo con la indumentaria.

Fidalgo dejará al América para regresar al futbol español | MEXSPORT

¿Cómo se despidió del América?

Álvaro Fidalgo se despidió del América en una conferencia de prensa muy especial; Sin embargo, el mediocampista dejó en claro que no es una despedida para siempre, pues dejó la puerta abierta a un posible regreso.

“No hay duda, esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo o la gran mayoría estuvo apoyándome, siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar. Es una decisión totalmente mía. No fueron los mejores meses para mí, temas personales”, resaltó en primera instancia.

Fidalgo no le cierra la puerta a la Selección de cara al Mundial | IMAGO7

Fidalgo aseguró que era con lo que soñaba: “A lo mejor eso hizo que la decisión fuera, aunque también es una decisión que quería tomar porque es un nuevo reto para mí. Lo del medio tiempo, tenía la piel de gallina. Muchas gracias.”

“Día difícil. Demasiadas despedidas, muchas muestras de cariño desde siempre y lo que viví desde ayer todo se multiplicó. Si me llegan a decir hace cinco años todo lo que íbamos a vivir, lo hubiera tachado de locos pero lo conseguimos”, catapultó el mediocentro.

