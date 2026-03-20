Partidos de hoy viernes 20 de marzo

La actividad deportiva para este viernes 20 de marzo de 2026 presenta una agenda robusta que combina el fútbol mexicano, las principales ligas europeas y el mejor baloncesto del mundo. En el plano local, la Liga MX entra en una etapa de definiciones importantes, mientras que en la NBA la lucha por los puestos de playoffs se intensifica en ambas conferencias.

Viernes Botanero en la Liga MX y Liga MX Femenil

El balompié nacional encabeza la prioridad del día con tres encuentros clave. En la rama varonil, el Estadio Victoria será el escenario donde Necaxa reciba a Tijuana a las 19:00 horas, en un duelo que será transmitido por múltiples plataformas, incluyendo Claro Sports, Azteca y ViX Premium.

Más tarde, la acción se traslada a la costa del Pacífico con el choque entre Mazatlán y Cruz Azul a las 21:06 horas, disponible a través de Azteca 7 y FOX One. La Máquina tratará de recuperar el liderato, al menos a la espera de lo que haga Chivas en la actividad sabatina.

En cuanto a la Liga MX Femenil, uno de los duelos más atractivos del torneo tendrá lugar en el "Gigante de Acero". Rayadas de Monterrey se enfrentarán a las Chivas a las 20:00 horas. Este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla general y podrá seguirse por TUDN y ViX Premium.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Actividad internacional: Premier League y Serie A

Antes de que ruede el balón en México, el fútbol europeo abrirá la jornada matutina y vespertina. En Italia, en la Serie A, el Genoa se mide ante el Udinese a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) a través de la señal de ESPN 4 y Disney+.

Por su parte, la Premier League ofrece el enfrentamiento entre AFC Bournemouth y Manchester United a las 14:00 horas. Los aficionados podrán seguir este partido mediante HBO Max (Max) y la señal de TNT, en lo que representa una oportunidad para los "Red Devils" de escalar posiciones en la clasificación inglesa.

Jugadoras de Chivas en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Cartelera de la NBA y el basquetbol profesional

La jornada cierra con el dinamismo de la NBA. Tres partidos destacan en el calendario de este viernes, todos comenzando en territorio estadounidense pero con impacto global.

NY Knicks vs Brooklyn Nets: 17:30 horas (NBA League Pass).

Golden State Warriors vs Detroit Pistons: 17:30 horas (NBA TV / League Pass).

Boston Celtics vs Memphis Grizzlies: 18:00 horas (NBA League Pass).

Adicionalmente, el talento mexicano en la NBA G League tendrá presencia cuando los Capitanes de la CDMX visiten al Sioux Falls Skyforce a las 18:00 horas, con transmisión disponible en ESPN 4 y Disney+.