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¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
Tras siete años sin un futbol profesional, la afición de Veracruz volverá a tener un equipo. La Federación Mexicana de Futbol ha aprobado la llegada de una nueva franquicia al estado.
Este miércoles, la FMF confirmó la sustitución de afiliación que permitirá el regreso de un equipo profesional a la región, llenando el vacío dejado por la desafiliación de los Tiburones Rojos en 2019.
La noticia fue revelada a través de un comunicado oficial de la Liga de Expansión. En el documento, se notifica a los clubes de la categoría que la franquicia conocida como Piratas de Veracruz ha adquirido la plaza de los Toros de Celaya, una operación que ya cuenta con la aprobación de la Asamblea de la liga.
Este movimiento representa una nueva esperanza para los miles de aficionados veracruzanos, quienes no contaban con un representante en las principales divisiones del futbol mexicano desde más de cinco años. Aunque existen equipos en categorías como la Liga Premier y la Liga TDP, la llegada de este nuevo club a la Liga de Expansión reaviva la ilusión de competir a un nivel superior.
Los Piratas de Veracruz se convertirán en el segundo equipo de Veracruz en jugar en al menos la segunda división profesional. Esto uniéndose a los Tiburones Rojos quienes estuvieron entre las primeras dos categorías desde el 9 de abril de 1943, con la fusión de los equipos Veracruz Sporting Club y España de Veracruz, hasta el 5 de diciembre del 2019, que se dio a conocer la desafiliación de Veracruz de la FMF por los problemas económicos, políticos.
CONFIRMAN A VERACRUZ— david medrano felix (@medranoazteca) March 19, 2026
La Liga de Expansión notificó hoy a los clubes de esa rama que Veracruz participará el próximo torneo ya que compró la franquicia de Celaya y la Asamblea ya lo aprobó. pic.twitter.com/ODeDwGDj1I
Posibles movimientos adicionales en la división
El mismo informe de la FMF adelantó que podrían producirse más cambios en la configuración de la Liga de Expansión. Se han iniciado trámites para que Tepatitlán FC sea reemplazado por Cimarrones de Sonora, y para que Tlaxcala FC ceda su lugar a los Alebrijes de Oaxaca. Ambas solicitudes están pendientes de aprobación por parte de la asamblea.