Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz

El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CPATURA
El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CPATURA
Rafael Trujillo 16:55 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Federación Mexicana aprobó el regreso de un equipo profesional al estado

Tras siete años sin un futbol profesional, la afición de Veracruz volverá a tener un equipo. La Federación Mexicana de Futbol ha aprobado la llegada de una nueva franquicia al estado.

Este miércoles, la FMF confirmó la sustitución de afiliación que permitirá el regreso de un equipo profesional a la región, llenando el vacío dejado por la desafiliación de los Tiburones Rojos en 2019.

Veracruz no tiene equipo desde la desafiliación de los Tiburones Rojos | MEXSPORT

La noticia fue revelada a través de un comunicado oficial de la Liga de Expansión. En el documento, se notifica a los clubes de la categoría que la franquicia conocida como Piratas de Veracruz ha adquirido la plaza de los Toros de Celaya, una operación que ya cuenta con la aprobación de la Asamblea de la liga.

Este movimiento representa una nueva esperanza para los miles de aficionados veracruzanos, quienes no contaban con un representante en las principales divisiones del futbol mexicano desde más de cinco años. Aunque existen equipos en categorías como la Liga Premier y la Liga TDP, la llegada de este nuevo club a la Liga de Expansión reaviva la ilusión de competir a un nivel superior.

Los Piratas de Veracruz se convertirán en el segundo equipo de Veracruz en jugar en al menos la segunda división profesional. Esto uniéndose a los Tiburones Rojos quienes estuvieron entre las primeras dos categorías desde el 9 de abril de 1943, con la fusión de los equipos Veracruz Sporting Club y España de Veracruz, hasta el 5 de diciembre del 2019, que se dio a conocer la desafiliación de Veracruz de la FMF por los problemas económicos, políticos.

Posibles movimientos adicionales en la división

El mismo informe de la FMF adelantó que podrían producirse más cambios en la configuración de la Liga de Expansión. Se han iniciado trámites para que Tepatitlán FC sea reemplazado por Cimarrones de Sonora, y para que Tlaxcala FC ceda su lugar a los Alebrijes de Oaxaca. Ambas solicitudes están pendientes de aprobación por parte de la asamblea.

Últimos videos
Lo Último
17:29 “Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
17:04 ¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
17:00 Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
16:59 Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
16:55 ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
16:45 Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
16:39 Mi Beca para Empezar: esta es la fecha para el octavo pago para estudiantes
16:32 Luis Cárdenas desconsolado tras la eliminación de Rayados en Concachampions
16:29 'Memote' Martínez y Angulo, las novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana
16:28 FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
Contra
19/03/2026
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Futbol Internacional
19/03/2026
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Contra
19/03/2026
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Cemex celebra 120 años de historia | CEMEX
Especiales
19/03/2026
Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CPATURA
Futbol
19/03/2026
¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
Contra
19/03/2026
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX