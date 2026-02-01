Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Real Betis lanza inédito mensaje en redes sociales; ¿tiene qué ver con Fidalgo?

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 15:32 - 01 febrero 2026
El conjunto Bético publicó un emoji de un helado en su cuenta oficial de X

La salida de Álvaro Fidalgo del América sorprendió a todos los aficionados de la Liga MX, no sólo a los azulcremas Sin embargo, el destino del asturiano aún no es del todo claro, aunque distintas novias han surgido en su camino.

La principal opción y que se ha manejado en las últimas horas es la del Real Betis, que aunque falta un anuncio oficial, todo parece indicar que será el próximo destino de Fidalgo. Es por eso que, por medio de sus redes sociales, el conjunto de LaLiga realizó una publicación que comenzó con las especulaciones.

El cuadro sevillano publicó un emoji de un helado, lo que comenzó a generar interacciones entre aficionados españoles y mexicanos. Aunque el mensaje, un tanto extraño para estas latitudes, es una estrategia de marketing para anunciar un fichaje en el Real Betis.

Además de dicho mensaje, el equipo español también subió una foto con un meme anunciando el regreso de los aficionados mexicanos a su cuenta de X. El cariño de Fidalgo es tal que ahora es un nacional más para muchos aficionados de nuestro país.

¿Por qué el Real Betis usa un helado para anunciar un fichaje?

La campaña del Real Betis surgió en 2024, cuando el equipo verdiblanco decidió vestir de heladero al delantero Aitor Ruibal, para presentar el fichaje de Natan Souza. Desde esa época, principalmente en las contrataciones de verano, el conjunto sevillano usa helados para anunciar a sus nuevas incorporaciones.

El adiós de Álvaro Fidalgo

La noticia del adiós de Fidalgo tomó por sorpresa a más de uno, por lo repentino que fue y el momento en el que ocurrió. El asturiano no estuvo ni en la banca en el último partido del América ante Necaxa, aunque sí vio por última vez al cuadro azulcrema ganar un partido en la que fue su casa.

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

El español fue captado en un palco en el Estadio Ciudad de los Deportes y, dado al cariño que se ganó de la afición, varios fanáticos se acercaron a ovacionarlo. Álvaro estuvo casi al borde de las lágrimas, pero no flaqueó y simplemente agradeció los gestos de cariño de la fanaticada de las Águilas.

Un día después del encuentro ante los Rayos, Fidalgo ofreció una conferencia de prensa en la que anunció de manera oficial su salida del América. Ahí, el mediocampista que maravilló todos los campos del país, se despidió de la prensa, pero en especial del conjunto que fue su casa desde 2021.

"No hay duda, esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo o la gran mayoría estuvo apoyándome, siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar. Es una decisión totalmente mía. No fueron los mejores meses para mí, temas personales. A lo mejor eso hizo que la decisión fuera, aunque también es una decisión que quería tomar porque es un nuevo reto para mí. Lo del medio tiempo, tenía la piel de gallina. Muchas gracias", enfatizó 'El Maguito'.
Álvaro Fidalgo | MEXSPORT
