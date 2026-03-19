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Jirafa bebé es rechazada por su mamá en zoológico de CDMX y conmueve a redes

La jirafa bebé se encuentra en un ambiente controlado para su recuperación./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:06 - 18 marzo 2026
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Una jirafa recién nacida fue rechazada por su madre en el Zoológico de San Juan de Aragón y ahora recibe cuidados especiales

Una cría de jirafa reticulada nacida en la Ciudad de México ha captado la atención luego de superar un inicio complicado. El ejemplar, que vive en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de San Juan de Aragón, será próximamente nombrado mediante una convocatoria pública.La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó sobre el nacimiento del animal, ocurrido en instalaciones ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero. El hecho fue celebrado como un logro para la preservación de la especie en la capital.

Sin embargo, el comienzo de su vida no fue sencillo. Desde su nacimiento en octubre de 2025, la jirafa no recibió cuidados maternos, lo que obligó a especialistas a intervenir para garantizar su supervivencia.

El ejemplar nació en octubre de 2025 en el zoológico de San Juan de Aragón./ Pixabay

¿Cómo lograron salvar a la jirafa bebé en CDMX?

Ante el rechazo de la madre, el equipo del zoológico implementó un esquema de atención intensiva que incluyó alimentación especializada y vigilancia constante. Esta intervención fue clave para mantener con vida al ejemplar.

El proceso no fue sencillo. De acuerdo con lo informado, el cuidado de la cría representó un reto importante para el personal, debido a las condiciones en las que se encontraba tras el nacimiento.

Con el paso de los meses, la jirafa mostró una evolución favorable. Nació con un peso cercano a los 65 kilogramos y actualmente supera los 130 kilogramos, lo que refleja su recuperación.

Especialistas del zoológico lograron sacar adelante a la cría tras su rechazo materno./ Pixabay

¿Por qué una jirafa puede rechazar a su cría?

Expertos señalan que este comportamiento puede tener distintas causas. En algunos casos, ocurre cuando la cría presenta complicaciones de salud, lo que influye en la decisión de la madre de no alimentarla.

También puede estar relacionado con la inexperiencia de hembras primerizas o con factores de estrés en el entorno, que dificultan la creación del vínculo entre madre e hijo.

Incluso, condiciones físicas como infecciones pueden provocar que la madre evite amamantar, lo que deriva en el rechazo.

A pesar de este difícil inicio, la jirafa logró reencontrarse recientemente con su familia, en un proceso que se desarrolló de forma favorable, según autoridades.

Especialistas intervienen para asegurar la supervivencia de la jirafa recién nacida./ Pixabay
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