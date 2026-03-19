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Beisbol

Open Day ready: Yoshinobu Yamamoto será el abridor de los Dodgers

Yamamoto con su premio de MVP | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:32 - 18 marzo 2026
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El campeón de las Grandes Ligas presentó a su primer lanzador de la temporada 2026

Finalmente terminó la espera, las Grandes Ligas están de regreso tras casi cinco meses de ausencia. Luego de una emocionante Serie Mundial y un emotivo Clásico Mundial de Beisbol, la MLB está de regreso en su temporada 2026, iniciando como es costumbre con su Open Day, el cual ya prepara el equipo de Los Angeles Dodgers con su primer abridor, el japonés, Yshinobu Yamamoto.

Yamamoto en la Serie Mundial | AP

Nueva temporada, misma entrega

El mejor equipo de la MLB y actual Bicampeón de las Grandes Ligas, Los Angeles Dodgers, anunciaron parte de su roster para el duelo de Open Day 2026, mismo que arrancará casi como el del 2025.

El premio a jugador más valioso de la Serie Mundo 2025 será el encargado de comenzar la defensa del título de la MLB tal y como lo hizo en el Open Day de la temporada pasada desde la tierra de Japón.

La actuación de Yamamoto | AP

Fue gracias a una conferencia de prensa correspondiente a la semana de cierre del Entrenamiento de Primavera que el manager de los Dodgers, Dave Roberts, anunció que el lanzador japonés sería el encargado de abrir la nueva campaña. 

Yamamoto y los Dodgers van a continuar su tradición de iniciar y cerrar con el nipón. En su última presentación con Los Angeles, Yoshinobu logró los últimos ocho outs en el séptimo juego de la Serie Mundial ante los Toronto Blue Jays, además de conseguir la hazaña de 96 lanzamientos en seis entradas, solo una noche anterior a lanzar 34.

Yoshinobu Yamamoto | AP

¿Cómo luce el panorama para los Dodgers?

El cuadro con uno de los mejores equipos del mundo debutará ante los Arizona Diamondbacks el próximo jueves 26 de marzo desde el mítico Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles California. 

Ahora con su equipo completo y tras el final de Clásico Mundial, el cuadro campeón podrá preparar de manera definitiva su próxima campaña, contando con uno de los lanzadores más ‘aterradores’ de la MLB y a un equipo que apunta a repetir el trofeo del Comisionado.

Yoshinobu Yamamoto lanzando con los Dodgers | AP
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