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¿Cuánto dinero ganó Venezuela por ser campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
La histórica consagración de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo dejó gloria deportiva, también representó un considerable ingreso económico tras vencer a Estados Unidos en la final.
El título significó el primer campeonato en la historia del país en este torneo, pero además vino acompañado de una bolsa millonaria.
El premio por ser campeón del Clásico Mundial 2026
Por conquistar el título, Venezuela recibió aproximadamente 2.5 millones de dólares únicamente por ganar la final.
Sin embargo, esa cifra no es el total acumulado del torneo.
Ganancias totales en el torneo
Sumando los premios por cada ronda superada, la Novena Venezolana habría generado alrededor de:
7.5 millones de dólares en total
Esto incluye:
Bono por participación
Clasificación a cuartos de final
Semifinal
Final
Y el título
¿Cómo se reparte el dinero?
El premio no va íntegro a los jugadores.
50% se destina a la federación nacional.
50% se reparte entre peloteros, cuerpo técnico y staff.
Esto significa que los jugadores también reciben una parte considerable del botín tras el campeonato.
Un premio histórico
El monto del 2026 representa un aumento considerable respecto a ediciones anteriores. Por ejemplo, en 2023 el campeón recibió mucho menos, lo que confirma el crecimiento económico del torneo.