¿Cuánto dinero ganó Venezuela por ser campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La histórica consagración de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo dejó gloria deportiva, también representó un considerable ingreso económico tras vencer a Estados Unidos en la final.

El título significó el primer campeonato en la historia del país en este torneo, pero además vino acompañado de una bolsa millonaria.

El premio por ser campeón del Clásico Mundial 2026

Por conquistar el título, Venezuela recibió aproximadamente 2.5 millones de dólares únicamente por ganar la final.

Sin embargo, esa cifra no es el total acumulado del torneo.

Venezuela celebrando el pase a Semifinales tras derrotar a Japón en el Clásico Mundial I AP

Ganancias totales en el torneo

Sumando los premios por cada ronda superada, la Novena Venezolana habría generado alrededor de:

Wilyer Acuña celebrando el pase de Venezuela a Semifinales del Clásico Mundial I AP

7.5 millones de dólares en total

Esto incluye:

Bono por participación

Clasificación a cuartos de final

Semifinal

Final

Y el título

Venezuela celebrando su victoria ante Japón en el Clásico Mundial I AP

¿Cómo se reparte el dinero?

El premio no va íntegro a los jugadores.

50% se destina a la federación nacional.

50% se reparte entre peloteros, cuerpo técnico y staff.

Esto significa que los jugadores también reciben una parte considerable del botín tras el campeonato.

Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026 | AP

Un premio histórico

El monto del 2026 representa un aumento considerable respecto a ediciones anteriores. Por ejemplo, en 2023 el campeón recibió mucho menos, lo que confirma el crecimiento económico del torneo.