Así serán los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026 en la Liga de Argentina

El Torneo Apertura 2026 entra en su etapa decisiva con la conformación casi completa de los cruces de Octavos de Final. A falta de un solo clasificado, ya hay 15 equipos instalados en la fase eliminatoria, mientras que el último boleto se definirá entre Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia. La expectativa crece en torno a una instancia que promete duelos intensos y de alto voltaje futbolístico.

¿Cómo serán los cruces?

Uno de los enfrentamientos más destacados será el que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Racing Club, dos equipos con historia y protagonismo reciente en el fútbol argentino. Ambos llegan con campañas sólidas y buscarán imponer su estilo en una serie que se anticipa muy pareja.

En Rosario, Rosario Central se medirá ante Independiente en otro cruce de peso. El “Canalla” intentará hacerse fuerte de local, mientras que el “Rojo” buscará recuperar su mejor versión para avanzar a la siguiente fase de la Liga de Argentina.

Rosario Central en su partido ante Tigre l X:afa

Otro duelo atrapante será el clásico moderno entre River Plate y San Lorenzo. Con planteles competitivos y aspiraciones de título, ambos equipos llegan con la obligación de responder en los momentos clave de la competencia, especialmente para los ‘Millonarios’ que llegan con aíres nuevos.

Por su parte, Vélez Sarsfield se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en una serie que promete intensidad. Vélez intentará imponer su jerarquía, mientras que Gimnasia apuesta a dar el golpe y meterse entre los ocho mejores de este torneo.

Partido de Racing ante Huracán l X:afa

Partido por confirmar

En otro de los cruces confirmados, Independiente Rivadavia jugará ante el equipo que hoy sería Unión de Santa Fe, aunque este lugar aún no está asegurado. La definición de ese último clasificado mantiene en vilo a los hinchas y le agrega un condimento extra a la previa de la fase final.

El clásico cordobés entre Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba será otro de los platos fuertes. La rivalidad histórica y el contexto de eliminación directa elevan la tensión en un duelo que paralizará a toda la provincia de Argentina.

Finalmente, Boca Juniors se medirá con Huracán, mientras que Argentinos Juniors enfrentará a Lanús. Con el cuadro casi definido, el Torneo Apertura 2026 entra en su recta más apasionante, donde cada error puede ser decisivo y cada acierto puede acercar a la gloria.

San Lorenzo ante Independiente l X:afa

Octavos de Final

Estudiantes vs Racing

Rosario Central vs Independiente

River Plate vs San Lorenzo

Vélez vs Gimnasia

Independiente Rivadavia vs (Hasta el momento Unión de Santa Fe)

Talleres vs Belgrano

Boca Juniors vs Huracán