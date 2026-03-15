'Chiqui' Tapia y AFA culpan a la UEFA por la cancelación de la Finalissima 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la UEFA se culparon mutuamente por la cancelación definitiva de la Finalissima, el esperado duelo entre la selección argentina, campeona del mundo, y España, ganadora de la Liga de Naciones. La falta de acuerdo sobre una fecha viable fue el detonante que frustró el encuentro.

Trofeo de la Finalissima | AP

CHIQUI' TAPIA ROMPE EL SILENCIO

A través de sus redes sociales, el presidente de la AFA expresó su pesar por la suspensión, detallando que la principal barrera fue la negativa de la UEFA a reprogramar el partido. Argentina había accedido a jugar en Italia, una sede neutral, pero solicitó mover la fecha solo cuatro días después de la propuesta inicial.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, se pronunció en la red social X, enfatizando la postura argentina:

“Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva”. Este comentario aludía a la propuesta original de jugar en Madrid, que fue descartada.

Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España: — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 15, 2026

AFA PROPUSO NUEVO FECHA; UEFA NO ACEPTÓ

De igual forma, el presidente de la AFA profundizó en la cronología de los hechos. Inicialmente, CONMEBOL y UEFA habían planeado el partido en Catar. Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente obligó a buscar una nueva sede. La opción de Madrid fue rechazada por no ser un terreno neutral.

“El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. ARGENTINA ACEPTÓ LA IDEA SIN OBJECIONES, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo”, explicó la entidad. La respuesta europea fue negativa. “Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 —solo cuatro días más tarde de la propuesta original— no era posible, quedando cancelada la Finalissima”.

La AFA concluyó su mensaje lamentando la cancelación “a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento”.

Argentina, campeón de la primera Finalissima | AFP