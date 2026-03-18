Ciudad de México y el Field of Dreams vuelven al calendario de Grandes Ligas

La Ciudad de México volverá al calendario de las Grandes Ligas. Lo mismo ocurre con el Field of Dreams en Iowa y con el histórico Bowman Field en Pennsylvania. La Temporada 2026 de la MLB tiene calendario definido y el Estadio Alfredo Harp Helú volverá a recibir una fecha oficial del calendario.

Será el compromiso de los Padres de San Diego vs Diamondbacks de Arizona el cual se celebre en la capital del país. Manny Machado y los Padres se miden al dominicano Geraldo Perdomo y los Diamondbacks en el primero de dos juegos en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México el sábado 25 de abril.

San Diego tuvo marca de 8-5 contra Arizona el año pasado rumbo a un récord de 90-72 y el comodín de la Liga Nacional. Los Diamondbacks esperan volver a los playoffs por primera vez desde que perdieron ante Texas en la Serie Mundial de 2023.

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Otras fechas del calendario de la MLB 2026

Yankees de Nueva York en Gigantes de San Francisco: La Temporada 2026 comienza el miércoles 25 de marzo con Aaron Judge y compañía visitando al dominicano Rafael Devers y a San Francisco en el primer juego de Tony Vitello como mánager de los Gigantes. Judge ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado. Vitello toma las riendas de unos Gigantes que han aparecido sólo una vez en los playoffs desde el 2017. Devers encabeza la alineación de Vitello en su primera temporada completa con los Giants, después de que fue adquirido en un canje con Boston.

Los Dodgers de Los Ángeles en Azulejos de Toronto: Shohei Ohtani visita el lunes 6 de abril Toronto con Los Ángeles para su primer enfrentamiento desde su épica Serie Mundial en otoño. Ohtani y compañía van por su tercer campeonato consecutivo tras imponerse a Toronto en siete juegos el año pasado. Los Dodgers sumaron a Kyle Tucker y al boricua Edwin Díaz en la agencia libre, y los Azulejos reforzaron su rotación al firmar a los derechos Dylan Cease y Cody Ponce. El infielder Kazuma Okamoto también llegó procedente de Japón.

Aaron Judge en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 | AP

El martes 14 de julio, el Citizens Bank Park de Filadelfia alberga el Juego de Estrellas por primera vez en el 250o aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. El Juego de Estrellas también se disputó en Filadelfia en el Veterans Stadium en 1996 y 1976, y en el Shibe Park en 1952 y 1943. La Liga Nacional venció a la Liga Americana el año pasado en Atlanta, cuando Kyle Schwarber conectó tres jonrones en el primer “swing-off” en un Juego de Estrellas.

Filis de Filadelfia en Mellizos de Minesota: Bryce Harper y los Filis enfrentan a Byron Buxton y los Mellizos en el tercer juego disputado en el llamado “Field of Dreams” de las Grandes Ligas el jueves 13 de agosto. El sitio icónico en el este de Iowa sirvió como escenario de la película de 1989 protagonizada por Kevin Costner y James Earl Jones. Los Medias Blancas vencieron 9-8 a los Yankees en el primer juego en Dyersville en 2021, y los Cachorros superaron 4-2 a los Rojos en la segunda edición en 2022.

¿Implicaciones de Playoffs?

Cachorros de Chicago en Medias Rojas de Boston: Chicago y Boston comienzan el año con aspiraciones de Serie Mundial y terminan la temporada regular en el Fenway Park el domingo 27 de septiembre. Alex Bregman bateó para .273 con 18 jonrones y 62 carreras impulsadas en su única temporada con los Medias Rojas antes de firmar en la agencia libre un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con los Cachorros. Encabezados por Garrett Crochet, Ranger Suárez y Sonny Gray, los Medias Rojas tienen una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas.