VIDEO: Monster Truck pierde el control y atropella a multitud; hay tres muertos y 38 lesionados

Un espectáculo de Monster Truck en Colombia terminó en tragedia luego de que uno de los vehículos perdiera el control y arrollara a decenas de asistentes, dejando un saldo de al menos tres personas muertas y más de 38 lesionadas.

El incidente ocurrió durante una exhibición en la ciudad de Popayán, donde familias y espectadores se encontraban reunidos para presenciar el evento.

El evento era una exhibición de este tipo de camiones que se realizaba en Popayán

Accidente queda grabado en video

En el video que circula en redes sociales se observa el momento en que el Monster Truck realiza una maniobra dentro del área de exhibición, mientras decenas de personas se encuentran alrededor, aparentemente sin una barrera de seguridad suficiente entre el vehículo y el público.

Segundos después, el vehículo pierde el control y se desvía directamente hacia la zona donde están los asistentes, lo que provoca que varias personas intenten apartarse de manera repentina. La escena muestra el avance del Monster Truck hacia la multitud, generando confusión y movimientos desordenados entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el impacto, el video capta el caos inmediato, con personas corriendo en distintas direcciones, algunas cayendo al suelo, mientras otros intentan auxiliar a los lesionados. También se observa a asistentes acercarse a la zona del accidente, mientras el vehículo queda detenido.

En los segundos finales, la grabación muestra a varias personas reunidas alrededor de los afectados, mientras continúan los movimientos de auxilio, en un ambiente de emergencia previo a la llegada de los servicios de rescate.

monster truck exhibition in Popayán, Colombia 🇨🇴 ended up badly pic.twitter.com/GmPeeJREFk — Leo Drizzy Drake (@drakedewoo1) May 4, 2026

Tres muertos y decenas de heridos

El saldo preliminar es de tres personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, además de 38 personas lesionadas.

Las víctimas presentan diversas lesiones, algunas de gravedad, derivadas del impacto y del caos generado tras el accidente.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras el incidente, se desplegó un operativo con ambulancias, paramédicos y cuerpos de rescate, quienes brindaron atención inmediata a los heridos.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica, mientras se mantenía la atención en el lugar.

El saldo hasta el momento es de tres personas muertas y al menos 38 lesionados

Investigan posibles causas

Autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, entre ellas una posible falla mecánica del vehículo.

También se revisan las condiciones de seguridad bajo las cuales se realizó el evento y la cercanía del público con la zona de exhibición.

Mientras avanzan las investigaciones, se mantiene el monitoreo del estado de salud de los lesionados, algunos de los cuales permanecen bajo observación médica.

¿Quién manejaba el Monster Truck accidentado?

La conductora del vehículo fue identificada como Sonia Vilma Segura, una mujer colombiana de alrededor de 52 a 53 años, originaria de Bogotá, con trayectoria en el automovilismo extremo.

Segura es considerada una figura destacada en este tipo de espectáculos, ya que es una de las pocas mujeres certificadas para manejar Monster Trucks en la región y cuenta con experiencia en el manejo de estos vehículos de gran potencia.

Antes de dedicarse a esta actividad, trabajó como productora audiovisual, pero desde 2010 se enfocó de tiempo completo en el manejo de estos vehículos, participando en exhibiciones dentro y fuera de Colombia.

Al momento del accidente, la conductora resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación médica, mientras autoridades investigan las causas del incidente ocurrido durante el espectáculo.