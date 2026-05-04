El Apunte del Director: El ‘Penal para el América’ es un mantra de odio y miedo

El antiamericanismo responde de la misma forma aunque no tenga razón, no se sabe otra: si le marcaron dos penaltis a favor a las Águilas, entonces se los regalaron, el arbitraje ayudó porque está controlado por la maquinaria de Televisa y la FMF. Ese odio y miedo no cambia, ni lo hará.

El patadón que casi le revienta el chamorro a Henry y el abrazo de oso de Carrasquilla a Dourado son falta aquí y en China, pero como fueron a favor del América, para quien les tiene envidia, la explicación es automática: le robaron a su rival. Es un mantra escrito en piedra en Liga MX.

EL ÁGUILA HERIDA ES MÁS PELIGROSA

La bravía reacción del América no fue por un espectacular juego de las Águilas, pues siguen en un punto bajo a comparación de los cuatro torneos seguidos a los que llegaron a las Finales recientes. Lo supieron aprovechar con empuje, con la jerarquía de Henry y el talento de Dos Santos, que debe ser titular por encima de Dourado.

Ni Veiga ni Lima marcan diferencia aún, y les hizo falta el Rayito de inicio. Violante al fin apareció y ahora a ver cómo solucionan la defensa sin Borja y si Cáceres no está. Misión titánica.

LA CULPA FUE DE PUMAS Y SU MIEDO

La principal virtud de Pumas en el Clausura, esa ofensiva brutal, esa dinámica de juego como no la logró nadie más, fue sustituida por un juego conservador ante una pobre versión del América. El miedo de Efraín en la visita al Azteca fue el responsable del empate a tres en la Ida, ni el árbitro ni la valentía de las Águilas: el temor de Universidad.

ES MAQUIAVELICO: EFRAÍN MIENTE CON MALICIA

Es más inteligente que lo que muchos (me incluyo) pensamos: “Hoy hubo un sólo equipo en el estadio, fue Pumas”, lanzó Efraín, quien sabe que fue superado por el América.

Las Águilas generaron expectativa de gol de 3.1, mientras Universidad apenas logró 0.44; fueron 23 tiros totales del local por 10 del visitante (dentro del área fueron 15 contra 2); en posesión dominaron los de Jardine con 58%; en cantidad de pases los superaron 431 por 344, así como en tiros de esquina, 7 a 1. En fin.

Claro que el entrenador de Universidad comprende que fueron superados por su propuesta ratonera en el Azteca, pero pretende manipular a medios y afición para torcer la narrativa: “Fuimos los que más jugamos al futbol”, una valoración sacada de su estrategia de comunicación, de la imaginación, pues ni un experto neutral ni alguna estadística soporta el argumento. Es una mentira maliciosa.

Aun así, creo que Efraín y Pumas avanzarán en CU, porque tienen todo en la mesa, pero qué necesidad de tratar de verle la cara de ingenua a la afición. Es absurdo. Pero así le gusta.

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