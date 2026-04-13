El Apunte del Director: Pumas diluyó su esencia y así acerca el título por fin

Qué ironía: gracias a que Pumas diluyó lo más sagrado de su histórica esencia es que hoy es favorito para ganar la Liga MX.

La actual directiva de Universidad entendió que aferrarse a una cantera de escaso éxito era congelarse en el pasado y que tampoco ya servía traer a extranjeros baratos y sin trascendencia. No al menos para ser campeón.

Pumas hoy sabe que hay que invertir para tener mejores resultados, que el talento mexicano se puede comprar y que los foráneos rendidores con costosos. Así lo hizo y está en carrera al fin de romper los 15 años sin título.

DURA REALIDAD: LA CANTERA YA NO LES APORTA

El poder de aquella cantera azul y oro que hizo consagrarse a Pumas como uno de los cuatro grandes, ganador y popular, ya no existe. Universidad es ya el 9º de 18 equipos en cuanto a minutos en Liga MX de talento formado en casa. Sus fuerzas básicas se debilitaron y el club se estancó en la carrera por la gloria. Lo rebasaron.

También empezaron desfilaron nombres y nombres de extranjeros de bajo perfil que no lograron transformar la realidad de club del Pedregal, se perdió el ojo clínico del foráneo de bajo costo que se volvía figura en CU. Hasta hoy.

APUESTA POR CAMBIO RADICAL Y EXITOSO

Pumas se atrevió a transformarse. Aferrarse al pasado es no moverse, no avanzar, resistirse al cambio es doloroso, lo hizo Universidad por décadas y acumuló 15 años sin títulos. No más. La actual directiva entendió que debía tomar lo mejor de otros proyectos, sobre todo tener mayor y mejor inversión.

El mejor talento mexicano de los últimos torneos ya no llega de cantera, los mejores ejemplos son las últimas exportaciones exitosas a Europa: Johan Vásquez y Chino Huerta. O el talento que consolida en CU: Carrillo, Medina, Garza, hasta Memote y Antuna. Se vale contratarlo, si responde. Y vaya resultados.

Además, así no perderán seleccionados mexicanos, resultó mejor basarse en extranjeros de calidad, hacer inversión inteligente, como ya no lo hacían: Navas, Angulo, Vite, Carrasquilla, sueldos elevados que lo valen, hasta Juninho, por quien pagaron 5 millones de dólares. Antes era impensado.

LAS CLARAS VENTAJAS DE UNIVERSIDAD

Están en carrera por la corona este Clausura 2026 y con claras ventajas: no perderán seleccionados en Liguilla, no tienen la doble competencia de Concacaf y terminarán arriba en la tabla para recibir las vueltas gracias a lo más importante: entendiendo como pocos equipos este torneo lo que les pide su técnico, Efraín Juárez, que te caiga bien y no comulgues con su vulgaridad (como yo), hay que reconocer que les devolvió el alma en la cancha.

Y ASÍ, CON TODO POR LA CORONA