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Opinión

El Reporte Ponce: Y ni así nos rebasa la MLS... todavía no

El Reporte Ponce | MEXSPORT
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 07:00 - 08 abril 2026
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América y Cruz Azul no pudieron con sus respectivos rivales de la MLS

Cercanos. Qué papelón de Cruz Azul en Los Ángeles y en el peor momento, a punto de enfrentar el Clásico en el retorno al Azteca contra América, que tampoco despierta. Cada torneo, cuando un equipo de MLS da un mazazo de este tipo, salen los extremistas a rezar la misma letanía: “Ya nos rebasaron”.

Y al final, hay volteretas como la de Tigres sobre Cincinnati, que remontó un 3-0 ganando 5-1 en casa este torneo, que aterrizan a los volados. Todavía no. Ahí van, creciendo, pero hasta que hilen dos o tres títulos de Concacaf, todavía no.

CAMBIOS EN PUMAS: NUEVA MARCA DE PIEL

Renovados. Como te adelanté la columna anterior, vienen novedades en el Club Universidad. Me revelaron que aquello que era rumor de redes sociales, ya se confirmó: Pumas cambiará de marca en el uniforme, Nike los dejará tras 12 largos años. ¿Por? A la marca estadounidense le dolió mucho perder al América por adidas, así que centró todos sus recursos por el siguiente mejor jersey en el mercado mexicano, el de Chivas.

El tremendo esfuerzo de ganar al Guadalajara requería desprenderse de la inversión en el conjunto del Pedregal, así que no les interesó renovar, y así lograron convertirse en el proveedor del jersey rojiblanco desde este verano.

Ante el movimiento, la marca que estaba al acecho fue la que perdió justamente al Rebaño: Puma, que ya vistió a Universidad de 2009 a 2014. Así que danza de camisetas, ¿te gusta el regreso de la marca alemana a Cantera?

PRONTO TOMARÁ UNA GRANDE A CRUZ AZUL

Codiciado. Es la gran pregunta de la afición celeste. Y ya hay respuesta. El vínculo entre La Máquina y Pirma expiraba este verano, pero en 2025 lo extendieron: fue por un año más, hasta mediados del 2027. Mientras tanto, a Cruz Azul le siguen llegando ofertas de las grandes marcas internacionales, y aunque aún no aterriza la que los seduzca por completo, estoy seguro que no tarda en que uno de los monstruos que dominan el mercado los convenza. Otra temporada completa, no más. Ya verás.

NUEVO POSTOR TIRA CAÑONAZO POR TOLUCA

Tentados. Y para cerrar, otro de los clubes que se ha cotizado no sólo por su tremendo momento deportivo, sino que ha crecido en afición es el Toluca, que ya recibió un ofertón para cambiar su patrocinador de jersey. Me cuentan que la marca que se lanzó con todo por los Diablos Rojos, y que recién volvió a Liga MX con Xolos: Reebok, que me aseguran que tiró un cañonazo al Bicampeón tan alto que luce complejo que New balance, que ha hecho un estupendo trabajo con los escarlatas, es difícil que pueda igualar. Veamos.

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